„No Angels“ feiern Wiedersehen bei RTL

Die „No Angels“ sind wieder zurück und feiern gemeinsam mit Frauke Ludowig ihr Wiedersehen anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ihres Erfolgshits „Daylight In Your Eyes“ in einer neuen Fassung bei RTL.

Den Start machte bereits am Freitag „Guten Morgen Deutschland“: In einer Premieren-Vorstellung konnten die Zuschauer gemeinsam mit dem Moderationsduo des RTL-Frühmagazins erstmals die neuaufgelegte Single hören. Zudem war die Neuauflage am Freitagmorgen bereits bei 104.6 RTL – Berlins Hitradio, RTL Radio – Deutschlands Hit-Radio und 105’5 Spreeradio on Air.

Im November letzten Jahres erwarb das internationale Musikunternehmen BMG die Rechte an dem No Angels-Katalog und machte die Musik nach langer Wartezeit erstmals wieder auf allen Streamingplattformen verfügbar. Jetzt erscheint bei BMG die Single „Daylight In Your Eyes (Celebration Version)“, die ab dem 12. Februar 2021 überall digital erhältlich ist.

Wie es zum Wiedersehen der Girlgroup um Lucy Diakovska, Jessica Wahls, Sandy Mölling und Nadja Benaissa kam, was ihnen dieser Song bedeutet und welche Pläne sie 2021 verfolgen, verrät das Quartett im ersten gemeinsamen TV-Auftritt nach über 10 Jahren bei „Exclusiv Weekend“ am Sonntag ab 17.45 Uhr.