Noch nie gezeigte „Bang Boom Bang“-Fassung heute auf Tele 5

Zu Ehren von Diether Krebs läuft der Kultfilm „Bang Boom Bang!“ diesen Freitag in der noch nie im Fernsehen gezeigten „Alles auf Horst“-Fassung.

Der Kultstreifen läuft anlässlich seines 20. Jubiläums bereits in der 21. Woche in Folge bei Tele 5. Da sich am morgigen 4. Januar der Todestag des unvergessenen Schauspielers Diether Krebs ebenfalls zum 20. Mal jährt, hat sich der Sender entschlossen heute um 22.40 Uhr die sogenannte „Alles auf Horst“-Fassung des Films uraufzuführen. Für Diether Krebs war „Bang Boom Bang!“ sein letzter Film.

Im Anschluss ab ca. 1 Uhr folgt dann der Kurzfilm „Was nicht paßt, wird passend gemacht“ aus dem Jahr 1997 – nicht zu verwechseln mit dem Spielfilm von 2002. Der Kurzfilm war die erste gemeinsame Produktion für den damals noch sehr jungen Regisseur Peter Thorwarth und Diether Krebs.