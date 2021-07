Olympia: Gruppenfinale im Fußball – Deutschland-Elfenbeinküste heute Vormittag live

Anzeige

Die olympische Fußball-Auswahl muss heute im Gruppenfinale gegen die Elfenbeinküste gewinnen. Das ZDF und Eurosport übertragen live – zu ungewohnter Stunde.

Nach jeweils 3:2-Sieg und -Niederlage steht das Team von U21-Erfolgstrainer Stefan Kuntz diesem Mittwoch im entscheidenden Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste mit dem Rücken zur Wand. Denn der Gegner holte im Gegensatz zu Deutschland nicht nur einen Sieg gegen Saudi-Arabien, sondern auch noch einen Punkt im Duell mit Favorit Brasilien. Zwei Platzverweise aus den ersten beiden Spielen muss die deutsche Fußball-Olympiaauswahl noch obendrein verkraften, obwohl der Kader ohnehin sehr dünn besetzt ist.

Das Gruppenfinale gegen die westafrikanischen Kontrahenten wird hierzulande bereits um 10 Uhr vormittags angepfiffen. Das ist nicht nur für Fußballfans sehr ungewohnt, sondern auch noch einmal um drei Stunden früher als bei den bisherigen beiden Partien. Eurosport – im Rahmen seiner Medal Zone“ genannten Olympia-Konferenz – und das ZDF sind live dabei. Aber laut Programm wird auch das Zweite ab 10.30 Uhr mal zum Reiten schalten.

Sollte es für Deutschland in dem Turnier weitergehen, steht das nächste Spiel bereits am Samstag an. Ein mögliches Halbfinale wäre am Dienstag (3. August) und das Finale steigt am 7. August. Um Bronze ginge es ein Tag vorher. Für ARD und ZDF gilt dabei, dass sie auf jeden Fall alle Spiele mit deutscher Beteiligung im Programm haben.

