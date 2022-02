Olympia-TV-Quoten bei Winterspielen höher als im Sommer

Anzeige

Die Olympia-Berichterstattung hat der ARD auch am Sonntag stundenlang Spitzen-Quoten beschert. Besonders beliebt waren die Biathlon-Übertragungen mit durchschnittlich 4,57 Millionen Zuschauern am Morgen deutscher Zeit und 4,98 Millionen gegen Mittag.

Der höchste Marktanteil lag bei 40,6 Prozent und verdeutlicht den Trend, dass die Winterspiele in Peking beim TV-Publikum deutlich beliebter sind als die Sommerspiele.

Die bisher erfolgreichste Übertragung aus Peking war der Gold-Triumph von Rennrodler Johannes Ludwig vor einer Woche, als 5,14 Millionen Menschen zuschauten. Zum Vergleich: Bei den Spielen in Tokio war die Zusammenfassung vom Finalerfolg von Tennisspieler Alexander Zverev mit 4,5 Millionen Menschen die erfolgreichste Sendung.

Bei der ARD schalteten bisher im Schnitt 1,72 Millionen Menschen ein, wie der Sender am Montag in einer Zwischenbilanz mitteilte. Der durchschnittliche Marktanteil lag demnach bei 24,3 Prozent. „Unsere Berichterstattung von den Olympischen Winterspielen funktioniert, das zeigt das große Zuschauerinteresse an unseren Übertragungen“, kommentierte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. „Anscheinend trifft unsere programmliche Mischung aus kritischen Beiträgen und kompetenter Sportberichterstattung genau den richtigen Ton beim Publikum.“