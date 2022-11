Oman – Deutschland: Heute letzter Test vor WM 2022

Anzeige

Die WM 2022 wirft ihre Schatten voraus: Heute steht das letzte und einzige Testspiel Oman – Deutschland auf dem Programm. So kann man das Spiel im TV live verfolgen.

Die letzte Generalprobe vor der Weltmeisterschaft in Katar führt die deutsche Fußballnationalmannschaft um Bundestrainer Hansi Flick in den benachbarten Oman. In dem Sultanat bereitet sich die Mannschaft in den wenigen Tagen vom 14. bis 18. November auf die „Winter“-WM in Katar vor – bei sommerlichen Temperaturen dient das Testspiel auch zur Akklimatisierung in der Region. Mit welcher Frühform startet die DFB-Elf in das Turnier? Anstoß ist um 18 Uhr. Die Begegnung läuft neben der Ausstrahlung bei RTL auch im Livestream bei RTL+.

Letzter Test vor WM 2022: Oman – Deutschland auch in UHD

RTL Fußball – Länderspiel: Oman – Deutschland live bei RTL und RTL+.

Die Vorberichterstattung startet bereits um 17 Uhr. Die Moderation dabei übernimmt Laura Papendick gemeinsamt mit Nationalmannschafts-Rekordspieler Lothar Matthäus. Es kommentieren Marco Hagemann und RTL-Experte Steffen Freund.

Via RTL UHD gibt es das Spiel auch in bester Bildqualität zu bestaunen.

