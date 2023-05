Tennis, Shows und Otto in UHD: Die Mai-Highlights bei HD+

Anzeige

HD+ bietet auch im Mai wieder reichlich UHD-Unterhaltung von Otto Waalkes, Sporthighlights wie den French Open und der Europa League, bis hin zu einer ganzen Stange an TV-Shows.

Von Krönungen, Dancing Stars und Tennischampions: Los geht es mit der UHD-Unterhaltung bei HD+ ab dem 6. Mai mit dem royalsten Event des Jahres: Sat.1 UHD berichtet live aus London über die Krönung von König Charles III. Humorvoll kommentiert wird die Ankunft der Royals und der internationalen Gäste von den Entertainern Joko und Klaas, ab 9.30 Uhr. Auch das Finale von „Let’s Dance“ (19. Mai, 20.15 Uhr, RTL UHD) verspricht spektakuläre Bilder, genauso wie der krönende Abschluss des Monats. Ende Mai macht Roland Garros den Deckel auf den Mai. Die French Open heißen ab dem 28. Mai auf Eurosport 4k wieder die Besten der Besten im Kampf um den zweiten Grand-Slam-Sieg der Saison Willkommen.

Europapokal-Fußball und Grand-Slam-Tennis in bester Bildqualität

Die French Open laufen ab 28. Mai auf Eurosport 4k bei HD+ auch in UHD. © Discovery

Bereits zuvor werden sich Bayer Leverkusen und AS Rom, im Halbfinal-Hinspiel der Europa League am 11. Mai zum ersten Mal gegenüberstehen. Während die Leverkusener den Traum vom ersten europäischen Titel seit über 30 Jahren hegen, will die AS Rom nach dem letztjährigen Conference-League-Sieg nun auch den Europa-Pokal mit nach Hause nehmen. RTL UHD zeigt beide Halbfinal-Partien sowie das Europa League Finale live aus Budapest in bester UHD-Qualität immer ab 20.15 Uhr.

Viele Show-Highlights

Präsentiert seine neue Show „Das 1% Quiz – Wie schlau ist Deutschland“ gleich im Dreierpack: Jörg Pilawa. Foto: Sat.1/ Thomas Leidig

Bei den TV-Shows gibt es neben „Let’s Dance“ bei RTL auch auf ProSiebenSat.1 UHD zwei Highlights: Am 12. Mai steht dort zunächst das Finale von „The Voice Kids“, um 20.15 Uhr auf dem Programm. Am Donnerstag, den 18. Mai (Himmelfahrt) begrüßt dann Jörg Pilawa zum „1% Quiz“ und fragt ab 10.50 Uhr „Wie schlau ist Deutschlandß“. Hier laufen an diesem bundesweiten Feiertag sogar gleich die drei ersten Folgen der Show en block.

Otto in Höchstform und UHD

Ein Spielfilm setzt dann ganz Schluss dem Mai noch die Krone auf: Niemand geringerer als Otto Waalkes treibt am 29. Mai (Pfingstmontag), um 20.15 Uhr, als „Catweazle“ sein Unwesen bei Sat.1 UHD auf ProSiebenSat.1 UHD. Unterhaltung und Spaß für Groß und Klein ist hier vorprogrammiert. Hält die moderne Welt für den Zauberer und seine Kröte Kühlwalda doch einige Überraschungen bereit – von der Glühbirne über Toiletten bis hin zu Ampeln und Autos.

Für Abonnenten des Satelliten-TV-Angebots vielleicht auch von Interesse: HD+ ToGo jetzt zum halben Preis verfügbar.

Mit Material der HD PLUS GmbH

Bildquelle: French Open Centre Court: Discovery

joergpilawa-sat.1: Sat.1/ Thoms Leidig

otto: obs/ Sky Deutschland