Pilawa auf ARD-Abschiedstour: Heute zugast bei „Maischberger“

Jörg Pilawa hat seinen Wechsel zu Sat.1 erst kürzlich bekanntgegeben. Nun scheint seine Abschiedstour bei der ARD mit einem Besuch bei „Maischberger. Die Woche“ zu beginnen.

ZUr Beruhigung des politisch interessierten TV-Volks: Es geht heute Abend aber nicht um Pilawa selbst, sondern die Omikron-Welle. Diese hat Deutschland längst erreicht und heizt die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht an. Bundeskanzler Olaf Scholz will diese ab spätestens März einführen. Doch innerhalb der Ampelkoalition ist einerseits die Impfpflicht an sich und andererseits auch der Zeitplan umstritten. Über das Für und Wider einer allgemeinen Impfpflicht debattieren heute, um 22.50 Uhr die Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg (FDP) sowie der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Bündnis 90/ Die Grünen).

Pilawa diskutiert mit Palmer und Co. über Impfpflicht

Erste Erkenntnisse zur Omikron-Variante deuten darauf hin, dass diese zwar ansteckender, aber medizinisch etwas weniger gefährlich sein könnte als Delta. Woran liegt das? Läutet Omikron das Ende der Pandemie ein, oder können doch noch gefährlichere Mutationen folgen? Und wird dann eine vierte Impfung notwendig? Fragen an die Virologin Prof. Helga Rübsamen-Schaeff.

Es diskutieren, kommentieren und erklären dabei der TV-Moderator Jörg Pilawa, die FAZ-Parlamentskorrespondentin Helene Bubrowski und der politische Autor im „Spiegel“.

Die Gäste:

Boris Palmer, B’90/Grüne (Oberbürgermeister von Tübingen)

Linda Teuteberg, FDP (Bundestagsabgeordnete)

Prof. Helga Rübsamen-Schaeff (Virologin)

Jörg Pilawa (Moderator)

Helene Bubrowski (FAZ)

Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)

Quelle: ARD