Pilawa-Nachfolger bei „NDR Talk Show“ gefunden

Nach dem Abgang von Jörg Pilawa zu Sat.1 brauchte die „NDR Talkshow“ einen Nachfolger. Der „Neue“ ist gar nicht so neu und obendrein Doktor

Johannes Wimmer (39) ist ab 16. September als fester Gastgeber der „NDR Talk Show“ an der Seite von Bettina Tietjen zu sehen. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk am Mittwoch mit. Damit tritt der Mediziner, Autor und Moderator die Nachfolge von Jörg Pilawa (57) an, der zu Sat.1 wechselte. „Für mich ist es nicht nur eine große Ehre, jetzt ein Teil des Moderationsteams sein zu dürfen, es ist auch ein kleiner Fernsehtraum, der da wahr wird“, sagte Wimmer, der seit 2021 für die „NDR Talk Show“ schon öfter vertretungsweise im Einsatz war.

Den Zuschauern des NDR-Fernsehens ist Wimmer bereits durch Formate wie „Visite“ oder „Dr. Wimmer – Wissen ist die beste Medizin“ bekannt. Das neue Team Tietjen/Wimmer startet am 16. September um 22 Uhr im NDR Fernsehen. Dann sollen unter anderem Moderator und Autor Michel Friedman, Musikerin Ilse DeLange, Köchin Monika Fuchs und Entertainer Ricardo Simonetti zu Gast sein.

Neben Tietjen und Wimmer gibt es noch das Moderatorenpaar Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt bei der „NDR Talk Show“.

