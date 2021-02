Politischer Aschermittwoch heute live bei Phoenix

Anzeige

Beim politischen Aschermittwoch liefern sich heute wieder Politikerinnen und Politiker einen Schlagabtausch. Phoenix überträgt live.

Aufgrund der Corona-Pandemie können die Veranstaltungen zum Aschermittwoch in diesem Jahr nicht in der gewohnten Atmosphäre stattfinden. Stattdessen verlagert man das närrische Geschehen in den digitalen Raum. Das Publikum kann die Reden von zu Hause aus im Livestream verfolgen.

Phoenix will heute ab 10.15 Uhr die verschiedenen Reden live bzw. zeitversetzt zeigen. Im Studio wird Phoenix-Moderator Stephan Kulle das Geschehen mit dem Studiogast Prof. Tilman Mayer, Politikwissenschaftler an der Uni Bonn, kommentieren.

Diese Politikerinnen und Politiker sind dabei

Aus der Passauer Dreiländerhalle streamt die CSU die Reden von Markus Söder, Markus Blume und Armin Laschet, kündigt Phoenix an. Ebenfalls aus Passau streamen die Linken. Die SPD will sich laut Programmankündigung derweil im bayerischen Vilshofen treffen. Olaf Scholz, Natascha Kohnen und Uli Grötsch sollen auftreten.

Aus Berlin streamen hingegen laut Phoenix die Grünen mit Parteichefin Annalena Baerbock, Claudia Roth, Anton Hofreiter und Katharina Schulze von verschiedenen Bühnen aus. Christian Lindner, Daniel Föst und Nicole Bauer werden in München für die FDP sprechen. Auch die AfD wird sich laut Sender am politischen Aschermittwoch beteiligen. In Greding treffen sich Katrin Ebner-Steiner, Peter Boehringer, Gottfried Curio und Sebastian Münzenmaier.