Pop around the Clock: Nächster 3sat-Konzerttag terminiert

Anzeige

Die Summer Edition von „Pop around the Clock“, der beliebten Konzertreihe auf 3sat hat nun endlich ihren Termin für 2023 bekommen. DIGITAL FERNSEHEN verrät, wann genau der Thementag stattfindet und welche Bands und Künstler bereits bekannt sind.

Anzeige

3sat bestätigte auf DF-Anfrage Samstag, den 22. Juli, als diesjährigen Termin für die „Pop around the Clock Summer Edition“. Die Konzerte laufen wie gewohnt im 24-Stunden-Marathon von 6 bis 6 Uhr (Sonntag, 23. Juli). Ein Höhepunkt wird dabei das Konzert von der Herbert Grönemeyer „Das ist los“-Tour aus der Veltins Arena in Gelsenkirchen sein. 3sat zeigt es um 20.15 Uhr. Weiter kann unter anderem davon ausgegangen werden, dass eventuell auch ein Konzert der kürzlich verstorbenen Ikone Tina Turner zu sehen sein wird. Zumindest ist in der Online-Präsenz von der Konzertreihe aktuell aus diesem Anlass aktuell ein Barcelona-Gig von ihr aus dem Jahr 1990 verfügbar.

Pop around the Clock – Summer Edition kommt am 22. Juli zurück

Am 24. Mai verstorben: Die unvergessene und unvergleichliche Pop-Diva Tina Turner. © WDR/ddp

Wer es also nicht abwarten kann, kann sich auch dort bereits einstimmen. Konzerte der Rolling Stones („Live and Licked“ 2003 Madison Square Garden, New York), Neil Diamond, Prince und vielen weiteren Künstlern sind ebenfalls momentan abrufbar.

Noch mehr Konzerte online

Weitere „Pop around the Clock“ Infos über Bands, Konzerte sollen laut Senderangaben gegenüber DF in Kürze bekannt gegeben werden. In der kommenden Woche wird es spätestens so weit sein. Dann veröffentlicht 3sat auch seine Programmvorschau für die betreffende Kalenderwoche. DIGITAL FERNSEHEN aktualisiert die Angaben in diesem Artikel dementsprechend zeitnah.

Die „Pop around the Clock – Summer Edition“ strahlt 3sat 2023 zum dritten Mal aus. Während es 2022 aber auch einen zusätzlichen Termin an Pfingsten (in den Jahren auch schon mal am 1. Mai) neben dem tradtionellen Silvester-Thementag gegeben hat, sieht es für 2023 bislang so aus, als ob (Pop-)Musik-Fans sich mit zwei Ausgaben zufrieden geben müssen.

Bildquelle: df-tina-turner-trauer: ARD-Foto

df-pop-around-the-clock: 3sat