Premier League-Wochenende ab heute bei Sky

Anzeige

Fünf Spieltage vor dem Saisonende hat Manchester City gute Chancen bereits an diesem Wochenende englischer Meister zu werden. Sky überträgt ab heute bis Montag alle zehn Begegnungen des 34. Spieltags der Premier League.

Nachdem die von Pep Guardiola trainierte Mannschaft sich unter der Woche beim Auswärtsspiel in Paris eine gute Ausgangslage für das Erreichen des Champions League-Finales sicherte, kann sich Manchester City an diesem Wochenende auch die Meisterschaft in der englischen Premier League sichern. Während die Citizen vor dem Lokalrivalen und härtesten Verfolger Manchester United bereits zehn Punkte Vorsprung herausgespielt haben, versprechen die Partien der Verfolger um den Einzug ins internationale Geschäft noch Spannung.

Auch auf den unteren Plätzen ist außer dem Abstieg von Sheffield United noch nichts entschieden. Das Topspiel des Spieltags bestreiten der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool und Manchester United, wobei der amtierende Meister zur Zeit sogar noch um den Einzug in die Europa League kämpft und bereits vier Punkte hinter dem zur Teilnahme an der Champions League berechtigenden Platz vier in der Tabelle liegt.

Eröffnet wird das Wochenende bereits heute Abend ab 20.50 Uhr mit der Begegnung FC Southampton gegen Leicester City. Am Samstagnachmittag spielt Manchester United dann gegen Crystal Palace. Mit einem Sieg bei einer Niederlage von Manchester United am Sonntag gegen Liverpool wäre die dritte Meisterschaft in vier Jahren perfekt. Sky berichtet ab 13.20 Uhr live aus London. Exklusiv für Sky Q Kunden ist die Begegnung auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD empfangbar. Das Topspiel am Sonntag wird moderiert von Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte René Adler. Die Übertragung beginnt ab 17 Uhr.

Die Partien des 34. Spieltags der Premier League exklusiv bei Sky im Überblick

Freitag:

20.50 Uhr: FC Southampton – Leicester City live auf Sky Sport 2

Samstag:

13.20 Uhr: Crystal Palace – Manchester City live auf Sky Sport 1 und auf Sky Sport UHD

15.50 Uhr: Brighton & Hove Albion – Leeds United live auf Sky Sport 1

18.20 Uhr: FC Chelsea – FC Fulham live auf Sky Sport 1

20.50 Uhr: FC Everton – Aston Villa live auf Sky Sport 1

Sonntag:

14.50 Uhr: Newcastle United – FC Arsenal live auf Sky Sport 1

17.00 Uhr: Manchester United – FC Liverpool live auf Sky Sport 1

20.05 Uhr: Tottenham Hotspur – Sheffield United live auf Sky Sport 1

Montag:

18.50 Uhr: West Bromwich Albion – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 2

21.05 Uhr: FC Burnley – West Ham United live auf Sky Sport 2