Premiere für 3. Staffel „Das Boot“ – weitere Folgen bestätigt

In Berlin fand am gestrigen Montag ein deutschlandweiter und internationaler Pressetag mit exklusivem Screening zum anstehenden Start der dritten Staffel „Das Boot“ statt.

Cast und Crew der 3. Staffel von „Das Boot“. © PPN/Sky Studios. All Rights Reserved

Neben den Hauptdarstellern Tom Wlaschiha, Anna Schudt, Franz Dinda, Rick Okon und Elisa Schlott feierten die Regisseure Hans Steinbichler (Episode 1 – 5) und Dennis Gansel (Episode 6 – 10), sowie das Produzententeam Moritz Polter, Marcus Ammon (Geschäftsführer Content und Produzent Bavaria Fiction) und Julia Jaensch (Sky Studios), sowie Executive Vice President Sky Studios Deutschland & Italia Nils Hartmann mit. Beim Fotocall im Hilton Hotel Berlin zeigten sie sich gut gelaunt den Kameras der erschienenen Fotografen. Im Anschluss fand ein exklusives Screening der ersten beiden Episoden statt.

Wegen des Ukraine-Krieges auf Mai verschoben

Die zehn neuen Episoden sind ab dem 14. Mai 2022 immer samstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One zu sehen sowie als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. In Kooperation mit Samsung und mit beratender Unterstützung von Cinemakers Film wurde die dritte Staffel in 8K gedreht. Dolby Atmos sorgt erneut für beste Tonqualität.

Vierte Staffel „Das Boot“ wird ab Juni gedreht

Im Juni werden die Dreharbeiten zur vierten Staffel von „Das Boot“ beginnen. Regie bei den sechs Episoden wird Dennis Gansel führen; die Head-Autoren sind Colin Teevan und Tony Saint.

Ausstrahlungstermine:

Ab 14. Mai, samstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One. Die komplette dritte Staffel ab 14. Mai auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Staffel eins und zwei stehen ebenfalls auf Abruf zur Verfügung.

Quelle: Sky Deutschland

