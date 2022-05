Rach-Nachfolger gefunden: Das ist der neue RTL-„Restauranttester“

Anzeige

Nach fünf Jahren hat RTL doch noch einen Nachfolger für Christian Rach als „Restauranttester“ gefunden. Der Sender schickt das Format demnächst wieder in Deutschlands mieseste Lokale.

Spitzenkoch auf kulinarischer Mission: Tim Raue steht für feinste Hochkulinarik und einen erstklassigen Geschäftssinn. Seinen Platz an der Spitze unter Deutschlands besten Köchen hat der Berliner 2-Sterne-Gastronom nicht zuletzt seiner außerordentlichen Disziplin sowie seinem Ehrgeiz, sich von unten nach ganz oben hochzuarbeiten zu verdanken. Und genau da setzt seine neue Mission an:

Tim Raue will Restaurantbetreibern helfen und sie unterstützen, er ist der neue „Restauranttester“. Ab Juni produziert Warner Brothers International Television Production für RTL die neuen Folgen des bereits mehrfach ausgezeichneten Doku-Formats (u.a. „Deutscher Fernsehpreis“, „Goldene Kamera“) in verschiedenen Gastronomiebetrieben in ganz Deutschland.

Rach testete knapp 60 Restaurants, Henssler zwölf

Die meisten TV-Zuschauer verbinden das Format wahrscheinlich mit TV-Koch Christian Rach, der 58 Folgen lang das Gesicht der Sendung war. Bei einer Untebrechung von Rachs Engagement in den Jahren 2014/15 übernahm Steffen Henssler den Job als „Restauranttester“, nun folgt mit Tim Raue der dritte Moderator.

Zwei Jahre Pandemie haben ihre Spuren hinterlassen: Der Gastronomie geht es schlecht und jedes fünfte Restaurant in Deutschland steht kurz vor der Insolvenz. Wie konnte es dazu kommen? Sternekoch und Unternehmer Tim Raue sieht hier einen enormen Handlungsbedarf und hat als neuer „Restauranttester“ ein starkes Ziel vor Augen: Existenzen retten!

Auch Tim Raues Frau Katharina ist mit dabei

Durch klare Fehlerbenennung, Undercover Probeessen und Hilfe zur Selbsthilfe möchte Raue Gastronom/innen Mut machen und die Passion in ihnen neu erwecken. Unterstützung dabei bekommt er von seiner Frau und Geschäftspartnerin Katharina Raue. Die ehemalige Chefredakteurin des Fachmagazins für Gastronomie und Hotellerie „Rolling Pin“ hat einen exzellenten Blick für Trends in der Gastronomie und ist ausgewiesene Marketing-Spezialistin. Zusammen bilden sie ein hochkompetentes und zielführendes Duo.

„Der Restauranttester“ ist eine Produktion der Warner Brothers International Television Production für RTL. Die Redaktion liegt bei Malte Kruber und Pierre N’Goma unter der Bereichsleitung von Markus Küttner.

Hier können sich Gastronom/innen bewerben, um bei „Der Restauranttester“ dabei zu sein und sich von Tim Raue beraten und helfen lassen zu können.

Quelle: RTL