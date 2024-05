Relegationsrückspiel mit schlechterer Quote als im Vorjahr

Immerhin 4 Millionen schauten das Relegationsspiel zur 1. Fußballbundesliga der Herren am Montagabend auf Sat.1. Die Quote ist allerdings schlechter als noch im Vorjahr.

Von einer Sensation zu sprechen wäre vielleicht etwas hoch gegriffen. Trotzdem haben wohl nur Wenige daran geglaubt, dass die Mannschaft des VfL Bochum den Drei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel egalisieren würde. Genau so kam es aber und nach insgesamt zweimal 90 Minuten stand es also wieder unentschieden. Die torlose Verlängerung führte dann zum Elfmeterschießen, bei dem der Düsseldorfer Spieler Uchino den entscheidenden Elfmeter über das Tor schoss.

Das also durchaus spannende Relegationsrückspiel der Fußball-Bundesliga hat dabei mehr Menschen vor den Fernseher gelockt als das Hinspiel. Durchschnittlich 3,98 Millionen verfolgten am Montagabend die Live-Übertragung des Bochumer 6:5-Erfolges im Elfmeterschießen gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf bei Sat.1. Das entspricht nach Angaben des Senders einer Quote von 17,7 Prozent. Den klaren 3:0-Sieg der Fortuna im Hinspiel am vergangenen Donnerstag in Bochum hatten im Schnitt 3,4 Millionen Menschen bei Sat.1 gesehen. Damit sorgten sie für einen Marktanteil von 14,2 Prozent. Deutlich mehr TV-Zuschauer hatte es bei den Relegationspartien im vorherigen Jahr gegeben. Beim Rückspiel mit dem 3:1-Erfolg des VfB Stuttgart beim Hamburger SV hatten durchschnittlich mehr als 5 Millionen Menschen zugeschaut.