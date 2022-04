Rheinderby und Man City – Liverpool: Die Fußball-TV-Highlights an Ostern

Anzeige

In der Bundesliga kommt es dieses Wochenende zum „einzig wahren“ Rheinderby und im englischen Pokal kommt es zur zweiten Auflage des Krachers Man City – Liverpool binnen weniger Tage. Diesmal aber nicht bei Sky.

Diesen Samstag, um 16.30 Uhr stehen sich Jürgen Klopp und Pep Guardiola schon wieder gegenüber. Im FA-Cup Halbfinale muss es aber im Gegensatz zur Liga-Partie vor wenigen Tagen (2:2) einen Sieger geben. Sportstreaminganbieter DAZN überträgt live und beginnt die Berichterstattung bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff.

Man City – Liverpool diesmal bei DAZN

Am 30. Spieltag liefert die Bundesliga gleich vier Sonntagsspiele ins Osternest. Das Top-Duell zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig (19.30 Uhr/DAZN) wird zum Abschluss serviert. Zuvor könnte der FC Bayern in Bielefeld seiner nächsten Meisterschaft schon ganz nahe kommen (15.30 Uhr/DAZN). Bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es im Abstiegskampf für Hertha BSC zum direkten Konkurrenten nach Augsburg. Im Rhein-Derby treffen Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln aufeinander (18.30 Uhr/Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3).

Bundesliga-Topspiel aus Mönchengladbach bei Sky

Im DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen kommt es am Ostersonntag (12.30 Uhr/ARD) zum Schlager zwischen Meister FC Bayern München und Cup-Verteidiger VfL Wolfsburg. In der Bundesliga düpierte Wolfsburg zuletzt die Münchnerinnen mit 6:0 und steht dicht vor dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Der zweite Finalteilnehmer wird am Ostermontag (18.30 Uhr) zwischen Bayer Leverkusen und Turbine Potsdam ermittelt.

