Am heutigen Samstag kommt es beim Spiel zwischen Manchester United und Newcastle United zur Rückkehr von CR7. Sky zeigt die Rückkehr Ronaldos in Rot live.

Wenn Manchester United am Samstag die Mannschaft von Newcastle United empfängt, ist es 4490 Tage her, dass Cristiano Ronaldo im Champions-League-Finale 2009 an der Seite von Ryan Giggs, Wayne Rooney und Rio Ferdinand sein bisher letztes Pflichtspiel für die „Red Devils“ bestritt. Zwischen 2003 von 2009 wurde der Portugiese im United-Trikot zum Weltstar, feierte dort seinen ersten Titel in der Königsklasse und wurde erstmals zum Weltfußballer gewählt. Über 12 Jahre und unzählige Titel und Auszeichnungen später kehrt er als einer der besten Spieler aller Zeiten zurück ins Old Trafford.

Ronaldo-Rückkehr zu ManU: Sky berichtet Live

Sky berichtet am Samstag ab 15.50 Uhr live und exklusiv, wenn Cristiano Ronaldo aller Voraussicht nach sein Comeback für Manchester United feiern wird. Außerdem zeigt Sky zahlreiche Bilder aus der United-Vergangenheit von Cristiano Ronaldo. In „My Season: Cristiano Ronaldo 2007/08“ (Freitag, 23.15 Uhr und Samstag, 12.50 Uhr) können Fans in 30 Minuten noch einmal die Highlights der Spielzeit erleben, die maßgeblich für seine erste Wahl zum Weltfußballer war. Zudem zeigt Sky am Freitagabend ab 20.30 Uhr vier „Classic Matches“ von Cristiano Ronaldo in 30-minütigen Zusammenfassungen: FC Arsenal – Manchester United 2004/05, Manchester United – Hull City 2008/09, Manchester United – Aston Villa 2008/09 und Manchester United – Tottenham Hotspur 2008/09.

Nicht alle Partien der Premier Leage live

Darüber hinaus zeigt Sky auch an diesem Wochenende alle insgesamt zehn Partien des 4. Spieltags in der Premier League in voller Länge, sechs davon live. Den Auftakt macht am Samstag ab 13.20 Uhr der Tabellenführer Tottenham Hotspur, der bei Crystal Palace den vierten Sieg im vierten Spiel feiern will. Im Anschluss daran zeigt Sky ab 15.50 Uhr parallel zum möglichen Comeback von Cristiano Ronaldo auch das Spitzenspiel zwischen Leicester City und Titelverteidiger Manchester City. Zum Abschluss des Premier-League-Samstags empfängt der FC Chelsea das Team von Aston Villa an der Stamford Bridge. Sky überträgt ab 18.20 Uhr live.

Die übrigen vier Partien des Samstagnachmittags wird Sky ab 21.00 Uhr zeitversetzt in voller Länge ausstrahlen. Insgesamt zeigt Sky in dieser Saison X Partien der Premier leage, die übrigen X Begegnungen laufen zeitversetzt.

