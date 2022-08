RTL startet mit überraschendem Spiel in den Europapokal

Anzeige

Europapokal-Plan steht: Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle analysieren Europa und Conference League bei RTL und Nitro.

Anzeige

Ab der kommenden Saison verstärkt Lothar Matthäus die Europapokal-Übertragungen bei RTL und Nitro mit seiner Expertise als Weltmeister, Weltfußballer und zweifacher UEFA-Cup-Sieger. Gemeinsam mit Moderatorin Laura Papendick und Weltmeister-Kollege Karl-Heinz Riedle wird Matthäus künftig die jeweiligen Live-Spiele im Free-TV analysieren. Darüber hinaus bleibt Rekordnationalspieler Matthäus dem Kölner Sender für die kommenden zwei Jahre auch als TV-Experte für die deutsche Fußball-Nationalelf erhalten.

Lothar Matthäus: „Bereits als Spieler waren die Europapokalspiele für mich besondere Abende, die eine spezielle Faszination ausgelöst haben. Drei UEFA-Cup-Finals konnte ich als Spieler bestreiten – großartige Erlebnisse! Die Europa League, als auch die Europa Conference League überzeugen mit Top-Vereinen und interessanten Geschichten aus den vielzähligen europäischen Ligen.“

RTL mit Matthäus und Riedle an Europapokal-Abenden

Karl-Heinz Riedle: „Ich hoffe, dass unsere deutschen Teams die Europapokal-Saison mit genauso viel Engagement und Verve in Angriff nehmen, wie es die Eintracht in der letzten Saison so erfolgreich getan hat. Der SC Freiburg, Union Berlin und der 1. FC Köln haben anspruchsvolle, aber durchaus machbare Gruppen zugelost bekommen und allesamt eine gute Chance in Europa zu überwintern. Ich freue mich jetzt schon auf packende Europapokal-Abende mit Laura und Lothar live bei RTL und Nitro.“

RTL Deutschland hält die vollumfänglichen TV-Rechte an den Übertragungen zur Europa und der Conference League. Beginnend am 8. September werden RTL oder Nitro an jedem Spieltag jeweils eine Highlight-Begegnung mit deutscher Beteiligung im Free-TV übertragen, kommentiert von Marco Hagemann und Steffen Freund. Den Anfang macht am 8. September um 20.15 Uhr die Europa-League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Qarabağ FK aus Aserbaidschan bei RTL. Am 15. September zeigt RTL ebenfalls um 20.15 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Slovácko aus Tschechien im Rahmen der UEFA Europa Conference League. Beide Übertragungen werden in UHD HDR für RTL UHD produziert.

Nur auf RTL+ sehen Fußballfans auch in der kommenden Spielzeit acht ausgewählte Top-Spiele, zusammengestellt aus beiden Wettbewerben, in Einzelspielen oder als Konferenzen zu den Anstoßzeiten um 18.45 Uhr und 21 Uhr. Eingerahmt werden die Europapokalabende auf RTL+ erneut von der Spieltagsshow „Matchday“ – donnerstags ab 18.15 Uhr, mit Anna Kraft, Arnd Zeigler und Ansgar Brinkmann live aus den MMC Studios in Köln. Robby Hunke wechselt in der kommenden Saison von Matchday ans Kommentatorenpult.

Der erste Europapokal-Spieltag (8. September) bei RTL im Überblick

SC Freiburg – Qarabağ FK (21 Uhr – Marco Hagemann und Steffen Freund)

Bei RTL+

Anstoßzeit 18:45 Uhr



OGC Nizza – 1. FC Köln



1. FC Union Berlin – Royale Union Saint-Gilloise



FC Zürich – FC Arsenal



Fenerbahce SK – Dynamo Kiew



Ludogorez Rasgrad – AS Rom*



Anstoßzeit 21 Uhr



SC Freiburg – Qarabağ FK



Manchester United – Real Sociedad San Sebastian



Lazio Rom – Feyenoord Rotterdam



Ferencvaros Budapest – Trabzonspor



Roter Stern Belgrad – AS Monaco (wird nur in der Konferenz gezeigt)

Quelle: RTL

Bildquelle: UEFA_EuropaLeague2: © UEFA