RTL will Zuschauern beim Sparen helfen

RTL und widmet sich dem Thema sparen – und wollen verbrauchen so dabei helfen, mit den gestiegenen Kosten in vielen Lebensbereichen zurecht zu kommen.

Aktuell ist es für jeden spürbar: In allen Lebensbereichen steigen die Preise, vor allem für den privaten Energieverbrauch, Mobilität und Lebensmittel. Im Rahmen des „Spartags“ am Donnerstag, 12. Mai, gibt Servicehinweise und Tipps, wie Kosten schnell und auf längere Sicht reduziert werden können.

RTL-News und Magazine zum Thema Sparen

So widmen sich die News- und Magazinsendungen von RTL unter anderem dem Thema „Werbeprospekte“. Was sollte man bei der Durchsicht unbedingt beachten? Kann man dank der Angebote tatsächlich sparen? „RTL Aktuell“ und das „Nachtjournal“ haken dazu bei der Verbraucherzentrale nach und machen gemeinsam mit einer Familie den Spartest. Im „Prospekt Check“ stellt Verbraucherexperte Ron Perduss in den „Punkt“-Magazinen die Schnäppchen vor, die sich aktuell wirklich lohnen. Weiter widmet sich RTL morgens und am Mittag dem Thema Mode und zeigt, wie man auch mit kleinem Geldbeutel und vorhandener Kleidung die angesagtesten Sommertrends kreieren kann.

Darüber hinaus geben die News- und Magazinsendungen nützliche Tipps, wie man mit der Umstellung seiner Gewohnheiten im Alltag sparen kann. Auch auf RTL.news und in der RTL News App gibt es viele weitere Informationen und Spartipps.