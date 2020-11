„Schlag den Star“ heute mit Stefanie Hertel gegen Cathy Hummels

Anzeige

Die eine kennt man von den Covern der deutschen Promimagazine vergangener Tage, die andere wohl hauptsächlich durch ihre Ehe mit Fußballprofi Mats Hummels – somit heißt es bei ProSieben Ex-Star gegen Möchtegern-Star.

Volksmusik-Star gegen Instagram-Prominenz: Stefanie Hertel ließ damals Rentnerherzen höher schlagen – und das nicht nur mit Musik. Die von jeder goldenen Hausfrauen-Illustrierten über Jahre ausgeschlachtete „Traumbeziehung“ mit Trompeter Stefan Mross verschaffte Hertel einen nicht unwesentlichen Teil ihrer mittlerweile nicht mehr ganz so großen Prominenz in den Medien. Cathy Hummels ist da mehr ein Promi der Millennial-Generation: Bekannt ist sie eigentlich ohne nennenswerten Grund – so wie die meisten Reality-TV-Kandidaten von „Promi Big Brother“ bis ins Dschungelcamp. Immerhin hat sie einen berühmten Ehemann: Fußball Weltmeister Mats Hummels von Borussia Dortmund, ehemals Bayern, davor Dortmund, ursprünglich Bayern.

Stefanie Hertel gegen Cathy Hummels

Stefanie Hertel freut sich trotzdem auf ihre Gegnerin heute bei „Schlag den Star“ : „Cathy, Du warst bei ‚Let’s dance‘ – ich auch. Du bist Moderatorin – ich auch. Du bist sportlich – ich auch. Also Cathy, was du kannst, kann ich schon lange. Der Countdown läuft! Wir seh’n uns im Ring.“ Cathy Hummels lässt sich davon nicht einschüchtern: „Stefanie, ich hab einen Job für dich: Nach ‚Schlag den Star‘ kannst du die Siegerhymne auf mich singen“, kündigt die Moderatorin selbstbewusst an. Doch welche der beiden Ladies wird bei „Schlag den Star“ wirklich als Siegerin hervorgehen?

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei „Schlag den Star“ im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird „Schlag den Star“ von Raab TV.

„Schlag den Star“ läuft am heutigen 21. November um 20.15 Uhr live auf ProSieben