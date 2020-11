SchleFaZ: Adventsstaffel beginnt heute mit Hai-Trash

Anzeige

Alle Jahre wieder kommt eine neu SchleFaZ-Adventsstaffel. Ab heute Abend versüßen Oliver Kalkofe und Peter Rütten die Zeit bis Heiligabend wieder jede Woche mit einem neuen Trash-Schmankerl.

So gibt es für alle Liebhaber des guten Filmgeschmacks gleich in der ersten Folge eine echte Belastungsprobe. Zum Auftakt haben sich die beiden Kult-Moderatoren nämlich mal wieder ein (altes Wortspiel!) Hai-light filmischer Schund-Unterhaltung vorgeknöpft. Tele 5 eröffnet die Adventsstaffel der „Schlechtesten Filme aller Zeiten“ heute mit dem Hai-Film „Planet of the Sharks“ und der Titel sagt im Grunde genommen bereits alles.

Poster: obs/TELE 5/Sven Knoch für TELE 5

In dem Tierhorrorfilm ist die globale Erwärmung außer Kontrolle geraten, weshalb der Großteil der Erde im Meer versunken ist. In zwei hinterbliebenen Städten kämpfen die letzten Menschen ums Überleben. Denn wir wissen: Wo Wasser ist, dort sind auch Haie. Eine Gruppe von Wissenschaftlern stellt sich nun den gefräßigen Knorpeltieren entgegen.

Ein alter SchleFaZ – Bekannter

Inszeniert wurde die Filmgurke von Regisseur Mark Atkins, der für die berüchtigte Trash-Schmiede „The Asylum“ bereits eine ganze Schar an C-Movies verbrochen hat. Darunter etwa den Urlaubshorror „Sand Sharks“ über Haie, die unter dem Sand schwimmen, oder die „6-Headed Shark Attack“ (der Name ist Programm). Letzterer Streifen wurde 2019 schon bei „SchleFaZ“ präsentiert.

Start der ersten neuen „SchleFaZ“-Folge nun ist heute Abend bereits um 21.55 Uhr bei Tele 5. Damit ist das Thema für dieses Jahr aber noch nicht abgehakt. In den kommenden Wochen warten noch drei weitere Episoden auf alle Fans des Formats. So steht nächste Woche „R.O.T.O.R.“ auf dem Programm, am 11. Dezember folgt der Fantasystreifen „Gefangene des Universums“. Abgerundet wird die Weihnachtsstaffel mit dem 80er-Jahre-Horror-Trash „Das Gehirn“.

Die Sendetermine von „SchleFaZ“ im Überblick:

27. November, 21.55 Uhr: SchleFaZ: Planet of the Sharks

4. Dezember, 22.15 Uhr: SchleFaZ: R.O.T.O.R.

11. Dezember, 22 Uhr: SchleFaZ: Genfangene des Universums

18. Dezember,22 Uhr: SchleFaZ: Das Gehirn