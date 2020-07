Serien- gegen Rekordmeitster: Französisches Pokalfinale heute live bei Sport1+

Anzeige

Die Saison in Frankreich wurde abgebrochen, das Finale des Coupe de France zwischen Paris St. Germain und AS Saint-Étienne ist also das erste offizielle Spiel seit langer Zeit in unserem Nachbarland. Sport1 berichtet im Pay- und Free-TV.

Live gibt es das Aufeinandertreffen zwischen dem Serienmeister aus Paris und Rekordmeister aus Saint-Étienne ab 21 Uhr nur im Pay-TV bei Sport1+ zu sehen. Im Free-TV wird das Hauptprogramm Sport1 ab 23.30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung zeigen.

Der deutsche Trainer Thomas Tuchel könnte seinen zweiten Titel der Saison holen, nachdem der Übermannschaft aus der Hauptstadt schon der Meistertitel in der Liga zugesprochen wurde. In Liga-Pokal (Finale gegen Olympique Lyon nächste Woche Freitag) und Champions League (Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo am 12. August) bieten sich den Parisern noch zwei weitere Titelchancen.

Auf dem Weg zum Quadrupel muss diesen Freitagabend jedoch zunächst einmal AS Saint-Étienne aus dem Weg geräumt werden.