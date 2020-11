Serienhit „This Is Us“ kommt zum Disney Channel – neueste Staffel als Free-TV-Premiere

Anzeige

Serien-Highlight: Im Januar startet die US-Dramaserie „This Is Us“ – Das ist Leben“ auf dem Disney Channel.

Ab dem 5. Januar läuft die preisgekrönte Serie „This Is Us – Das ist Leben“ wöchentlich zur Primetime im Disney Channel. Zunächst soll die komplette erste bis dritte Staffel jeweils in Doppelfolgen ausgestrahlt werden.

In der Serie des Drehbuchautors von „Crazy, Stupid, Love“ geht es um das Leben der Familie Pearson über mehrere Jahrzehnte hinweg: Angefangen bei Jack und Rebecca als jungen Eltern in den 1980er Jahren bis hin zu ihren erwachsenen Kindern Kevin, Kate und Randall. Deren alltäglichen Probleme sowie schwere Schicksalsschläge werden darin erzählt. Und dabei werden die Geschichten von Menschen verknüpft, deren Leben sich auf unerwartete Weise verbinden – ganz wie man es aus dem genannten Blockbuster bereits kennt.

Das mit zahlreichen Awards, darunter einigen Emmys sowie einem Golden Globe, ausgezeichnete Drama überzeugt nicht zuletzt durch den Cast: Mit Sterling K. Brown („American Crime Story“), Milo Ventimiglia („Gilmore Girls“) und Mandy Moore („Nur mit dir“) übernehmen drei Hollywood-Größen Hauptrollen in der US-Produktion. In weiteren Rollen sind unter anderem Chrissy Metz („American Horror Story“) und Justin Hartley („Smalville“) zu sehen.

Der Disney Channel zeigt die Staffeln 1 bis 3 von „This Is Us – Das ist Leben“ ab Dienstag, dem 5. Januar 2021 wöchentlich in Doppelfolgen um 20.15 Uhr. Außerdem soll im Anschluss an die dritte Staffel dann die exklusive Free-TV-Premiere der vierten Staffel im Disney Channel stattfinden.