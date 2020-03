Sky bringt Bundesliga-Konferenz ins Free-TV

Corona-Geisterspiele sind eigentlich kein Grund zur Freude – deshalb gibt es ein Trostpflaster von Sky: Die Original Sky Konferenz am Bundesliga-Samstag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag werden an den kommenden beiden Spieltagen für alle frei empfangbar.

Im Zuge der Vorsichtsmaßnahmen zur Verlangsamung der Weiterverbreitung des neuartigen Coronavirus werden an den nächsten beiden Wochenenden zahlreiche Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga ohne Stadionpublikum stattfinden müssen.

Aufgrund dieser Ausnahmesituation hat Sky entschieden, an den kommenden beiden Spieltagen die Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD live zu übertragen.

Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland: „In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt – auch wenn sie getrennt sind. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können“.