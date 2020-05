Sky bringt neue Serie mit „How I met your Mother“-Robin

Viele kennen sie als Robin Scherbatsky aus „How I Met Your Mother“: In der neuen Krimiserie „Stumptown“ ermittelt Cobie Smulders schon bald auf Sky auf den Straßen Portlands als Privatdetektivin.

Nachdem Smulders als Robin im Megahit „How I Met Your Mother“ berühmt wurde, spielt sie jetzt ihre nächste Serienhauptrolle, die statt Sitcom-Spaß harte Action liefert. In „Stumptown“ erobert sie in zunächst insgesamt 18 Folgen als Detektivin mit vollem Körpereinsatz die Straßen von Portland und zeigt dabei, was sie bei den „Avengers“ gelernt hat.

Ex-Marine-Soldatin Dex Parios leidet an einer posttraumatischen Störung, mit normalen Jobs kommt sie nicht mehr klar. Zudem hat sie eine Schwäche fürs Glücksspiel, dabei aber zumeist viel Pech. Um ihre Schulden zu begleichen, soll sie die Enkelin der Casino-Besitzerin aufspüren – und findet Gefallen an der Detektivarbeit.

Mit raffinierten aber auch rabiaten Methoden löst sie schon bald immer mehr Fälle auf den Straßen Portlands. Außerdem kann sie mit dem schnellen Geld ihrem Bruder besser helfen, der unter dem Down-Syndrom leidet.

Sarkastischer Humor, Stunts und allen voran die Protagonistin machen die Serie zu einer guten Mischung aus Action, Comedy, Crime und auch Drama. Nicht zuletzt ist die Serie eine Hommage an Portland, die Metropole im regnerischen Nordwesten der USA, die auch unter dem Spitznamen „Stumptown“ bekannt ist.

„Stumptown“ läuft ab 19. Mai immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky One und ist parallel dazu auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.