„And just like that“: 2. Staffel startet zu ungewöhnlicher Zeit

„And just like that“ ist die Fortsetzung von „Sex and the City“ und kommt nun mit ihrer 2. Staffel zu Sky. Der Ausstrahlungstermin ist allerdings deutlich zu früh für eine Watchparty mit Sekt.

Die zweite Staffel „And Just Like That…“ von Michael Patrick King, dem ausführenden Produzenten, wird am Donnerstag, 22. Juni um circa 8 Uhr morgens mit zwei Episoden exklusiv bei Sky starten. Die weiteren neun Episoden werden wöchentlich donnerstags jeweils um circa 8 Uhr über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar sein. Alle elf Episoden stehen wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie mit deutschen und englischen Untertiteln zur Verfügung. Die lineare Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich im September auf Sky Atlantic. Staffel eins von „And Just Like That…“ ist ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar, ebenso alle Staffeln von „Sex and the City“ nd die beiden Filme.

Zum wiederkehrenden Cast der Serie gehören Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang und Alexa Swinton.

