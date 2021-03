Sky: März der Klassiker in bestem UHD und HDR

Anzeige

Harrison Ford, Bruce Willis, Angelina Jolie und Will Smith sind diesen Monat mit Klassiker-Filmen bei Sky Cinema in UHD am Start.

Film- und Serienfans haben mit Sky Q jederzeit die Möglichkeit, mehr als 100 Kinofilme aller Genres und komplette Serienstaffeln in UltraHD abzurufen. Die Topneuheit in diesem Monat ist der Abenteuerfilm „Ruf der Wildnis“ von 2020 mit Harrison Ford sowie dem Hund Buck in den Hauptrollen. Der Film ist bereits seit 1. März verfügbar.

Dazu gibt es diesen Monat zahlreiche Kino-Klassiker mit großem Starreigen neu auf Sky Q in bestem UHD: zum Beispiel etwa „Das fünfte Element“ mit Bruce Willis, „Salt“ mit Angelina Jolie (ab heute) oder „I Am Legend“ mit Will und Willow Smith. Für Serienfans sind seit Ende Februar außerdem viele ausgewählte Sky Originals wie „Das Boot“, „Der Pass“, „Hausen“, „8 Tage“, „Riviera“ und „Gangs of London“ nicht nur in UHD, sondern erstmals auch in HDR verfügbar.

März der Klassiker: Die neuen Filme in UHD bei Sky

Ruf der Wildnis seit 1. März

Salt 5. März

Das fünfte Element 7. März

The Shallows – Gefahr aus der Tiefe 8. März

I Am Legend 12. März

Der große Trip – Wild 19. März

Ghostbusters 31. März

*Kurzfristige Programmänderungen möglich.

Quelle: Sky Deutschland