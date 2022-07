Sky spendiert Spider-Man einen eigenen Sender

Anzeige

Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist ab Mitte Juli bei Sky auf einem eigenen Sender rund um die Uhr zu sehen. Anlässlich der TV-Premiere von „Spider-Man: No Way Home“ werden sieben Spider-Man-Filme 24 Stunden täglich für über eine Woche gesendet.

„Sky Cinema Hits“ wird zu „Sky Cinema Spider-Man HD“ – zumindest vorübergehend. Für zehn Tage, vom 15. Juli bis zum 24. Juli, laufen an der Stelle des üblichen „Sky Cinema Hits“-Programms ausschließlich Spider-Man-Filme. Die Streaming-Plattform Wow, ehemals Sky Ticket, wird die Spidey-Filme ebenfalls zeigen.

Zum Programm zählen zum einen die Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi aus den 2000er Jahren mit Tobey Maguire in der Hauptrolle, also „Spider-Man“ (2002), „Spider-Man 2“ (2004) und „Spider-Man 3“ (2007). Raimi hatte mit seiner Liebe zu den Spider-Man-Comics und seiner erfolgreichen Filmumsetzung überhaupt erst den modernen Superhelden-Trend im Blockbuster-Kino losgetreten. Man könnte also sagen, ohne Sam Raimis „Spider-Man“ gäbe es wahrscheinlich auch keine „Iron-Man“-Trilogie, keine „Avengers“-Filme und definitiv nicht eine solche Fülle an Spider-Man-Blockbustern.

24 Stunden Spider-Man auf Sky

Spidey hat nach Sam Raimi noch diverse Reinkarnationen auf der Kinoleinwand durchlaufen. So wird auch das Reboot „The Amazing Spider-Man“ von 2012 und der dazugehörige Nachfolger „The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro“ (2014) auf Sky gesendet werden, ebenso wie „Spider-Man: Homecoming“ von (2017), das zweite Reboot des Franchise. Ein wenig aus der Reihe tanzt „Venom“ (2018) mit Tom Hardy als der gleichnamige Spider-Man-Widersacher. Der letzte Film im Bunde ist dann die TV-Premiere „Spider-Man: No Way Home“ (2021). Was der Sky-Spider-Man-Sender auf Sky jedoch nicht zeigt, sind der Vorgänger von „No Way Home“, „Spider-Man: Far From Home“ (2019), und zum Beispiel den hoch gelobten Animationsfilm „Spider-Man: A New Universe“ (2018).

Abgsehen davon sollten Spidey-Fans vom 15. bis zum 24. Juli auf „Sky Cinema Spider-Man HD“ und dem Streaming-Dienst Wow voll auf ihre Kosten kommen. Den Anfang des Sendeplans auf „Sky Cinema Spider-Man HD“ sehen Sie im folgenden aufgelistet. Daraufhin laufen alle genannten Spider-Man-Filme in Dauerschleife bis zum 24. Juli:

Die (Erst-)Sendezeiten der einzelnen Filme auf Sky Cinema Spider-Man

15. Juli um 4.50 Uhr – „Spider-Man“ (2002)

15. Juli um 6.55 Uhr – „Spider-Man 2“ (2004)

15. Juli um 9.05 Uhr – „Spider-Man 3“ (2007)

15. Juli um 11.25 Uhr – „The Amazing Spider-Man“ (2012)

15. Juli um 13.40 Uhr – „The Amazing Spider-Man 2“ (2014)

15. Juli um 16.05 Uhr – „Venom“ (2018)

16. Juli um 20.15 Uhr – „Spider-Man: No Way Home“ (2021)

