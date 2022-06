Sky und Channel 4 produzieren gemeinsam „Crypto Queen“

Anzeige

Die Produzenten von Tondowski Films und Dare Pictures haben sich mit der Produktionsfirma Fremantle und den Sendern Sky Deutschland und Channel 4 zusammengetan. In drei Teilen wirft ihre neue Dokumentarserie „Crypto Queen“ ein exklusives Licht auf eine der größten Betrügereien von heute.

Anzeige

„Crypto Queen“ erzählt die Geschichte der selbsternannten Anwältin und bulgarischen Geschäftsfrau Dr. Ruja Ignatova. In weniger als drei Jahren brachte sie ihre Investoren mit ihrer angeblichen Kryptowährung OneCoin um Milliarden von Dollar. Dieses gut getarnte Schneeballsystem ging so weit, dass Ignatova ihre Fake-Kryptowährung OneCoin auf der Bühne des Wembley-Stadions präsentierte. Des Weiteren veranstaltete sie üppige Partys in Dubai und New York, wo sie sich auf Kosten ihrer Investoren vergnügte. Auf dem Höhepunkt dieses Hypes im Oktober 2017 nahm sie einen Flug nach Athen –die Gelder ihrer Anleger im Gepäck – und tauchte unter.

„Cropty Queen“ bei Sky und Channel 4 noch in Produktion

„Crypto Queen“ wird derzeit in mehreren Ländern gedreht. Dabei kommen Geheimdienstexperten, betrogene Anleger und ehemalige OneCoin-Mitarbeiter zu Wort. Außerdem enthält die Serie exklusive Beiträge von Dr. Jonathan Levy (ein Anwalt, der Entschädigungsforderungen in Höhe von 11 Milliarden Dollar gegenüber OneCoin vertreten hat) und Timothy Tayshum, der als einer der ersten vor dem OneCoin-Betrug gewarnt hat.

„Crypto Queen“ wird von Tondowski Films und DARE Pictures in Zusammenarbeit mit Lone Wolf Studios entwickelt und produziert. Sky Deutschland und Channel 4 sind als Sendepartner mit an Bord. Regie bei der Serie führt der preisgekrönte Filmemacher Rudolph Herzog, der eng mit dem Schriftsteller und Journalisten Raid Sabbah zusammenarbeitet. Ein Veröffentlichungsdatum von „Crypto Queen“ ist noch nicht bekannt.

Quelle: Sky

Bildquelle: Crypto Queen – DARE Pictures & Tondowski Films image: Sky