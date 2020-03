Sky zeigt alle Viertelfinals des DFB-Pokals – was läuft im Free-TV?

Die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal stehen an: Morgen, am Dienstag und übermorgen, am Mittwoch überträgt Sky alle Viertelfinals live. Wer im Free-TV zuschauen will, kann nicht aus allen Begegnungen wählen, geht aber auch nicht leer aus.

Nur noch zwei Siege und dann heißt es: Finale in Berlin am 23. Mai. Sieben Bundesligisten und ein Regionalligist kämpfen am morgigen Dienstag und am Mittwoch um den Einzug in die nächste Runde im DFB-Pokal. Sky zeigt als einziger Sender im deutschen Fernsehen alle vier Spiele live.

Zum Auftakt der Pokalrunde am Dienstagabend um 18 Uhr empfängt der 1. FC Saarbrücken den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Die Saarländer hatten mit dem 1. FC Köln Jahn Regensburg und Karlsruher SC bereits drei höherklassige Mannschaften aus dem Pokal geworfen und sind der letzte verbliebene Amateurverein im laufenden Pokalwettbewerb. Mit einem Sieg gegen Düsseldorf würden die Saarbrückener zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale stehen. Im Anschluss, um 20.30 Uhr, kommt es dann zum Pokalkracher Schalke 04 gegen den Rekordpokalsieger Bayern München.

Und auch am Mittwochabend dürfen sich die Fans auf spannende Duelle freuen. Am frühen Abend, spielt Bayer 04 Leverkusen gegen Union Berlin. Zudem treffen im Anschluss die Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Werder Bremen aufeinander. Im Viertelfinale hatten beide Mannschaften für Überraschungen gesorgt: Eintracht Frankfurt warf RB Leipzig aus dem Wettbewerb und Werder schaltete Borussia Dortmund aus.

Sky überträgt an den beiden Pokalabenden jeweils ab 18 Uhr. Die Übertragung für die späten Partien startet um 20.30 Uhr.

Das Viertelfinale des DFB-Pokals morgen und am Mittwoch auf Sky Sport 1 HD:

Dienstag

18.00 Uhr: 1. FC Saarbrücken – Fortuna Düsseldorf live

20.30 Uhr: Schalke 04 – Bayern München live

22.45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ der Viertelfinals am Dienstag

Mittwoch

18.00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – Union Berlin live

20.30 Uhr: Eintracht Frankfurt – Werder Bremen live

22.45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ der Viertelfinals am Mittwoch

Die Pokal-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Außerdem kann man auch mit Sky-Ticket bei allen Übertragungen live dabei sein.

Ein Spiel pro Tag wird auch im Free-TV der Öffentlich-rechtlichen übertragen. Die ARD zeigt am Dienstag die Partie Schalke 04 – Bayern München. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr, Anstoß ist 20.45 Uhr. Lediglich das erste Halbfinalspiel am Dienstag zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf wird ab 18 Uhr exklusiv bei Sky Sport 1 HD zu sehen sein. Anstoß ist hier 18.30 Uhr.

Am Mittwoch kann man Bayer Leverkusen – Union Berlin ab 17.30 Uhr mit dem Countdown auf Sport1 verfolgen. Anpfiff ist 18.30 Uhr. Ebenfalls am Mittwoch frei empfangbar: Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen live im Ersten und in der Mediathek. Anstoß ist auch hier 20.45 Uhr.