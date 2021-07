Sky zeigt DFB-Pokal der Frauen

Anzeige

Nachdem Sky die Spiele der Männer schon seit Jahren übertragt, werden ab dieser Saison auch ausgewählte Topspiele des DFB-Pokals der Frauen übertragen.

Sky Deutschland, bereits seit 2008 Partner des Deutschen Fußball-Bundes, wird auch in den nächsten 5 Jahren die Spiele des DFB-Pokal der Männer live übertragen. Zusätzlich dazu wird dies ab sofort auch für den Wettbewerb der Frauen gelten. Von der ersten Runde bis ins Finale werde, so eine Pressemitteilung des Pay-TV-Anbieters, jeweils ein Topspiel des kommenden DFB-Pokals der Saison 2021/22 live übertragen.

Hans Gabbe, seines Zeichens Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland zeigt sich erfreut, dass mit dem DFB-Pokal der Frauen „einer der absoluten Top-Wettbewerbe des Frauensports in Deutschland“ übertragen werde. Dies sei “ ein weiterer großer Schritt in unserem Vorhaben, mehr Spitzensport der Frauen in unserem Programm zu zeigen.“

In vier Wochen beginnt die inzwischen 42. Auflage des DFB-Pokals der Frauen. Sky wird die Erstrunden-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Bocholt live auf Sky Sport 2 übertragen. Als Moderatorinnen sind Nele Schenker und Lena Goeßling angekündigt. Die Sendung soll um 18.15 Uhr beginnen. Das Spiel werde Hannes Herrmann kommentieren. Über den Streaming-Service Sky Ticket kann man die Spiele ebenso live verfolgen.

