Sportdigital Fussball zeigt ab heute wieder Live-Spiele aus Portugal, Tschechien und Polen

Drei Ländern nehmen ihren Fußball-Spielbetrieb wieder auf. Bei Sportdigital Fussball werden die Spiele ab dieser Woche live übertragen.

Bereits heute Abend macht die Fortuna Liga den Anfang. So wird Sportdigital Fussball ab 19.55 Uhr live das Duell des amtierenden Meisters Slavia Prag gegen den FK Mlada Boleslav übertragen. Morgen trifft dann ab 19.45 Sparta Prag auf Viktoria Pilsen.

Weiter geht es anschließend am Wochenende mit der polnischen Ekstraklasa. Am Freitagabend spielt Pogon Szczecin gegen Zaglebie Lubin ab 20.25 Uhr. Am Samstag wartet auf polnische Fußballfans ab 17.25 Uhr dann direkt ein Doppelpack mit Polens Spitzenteams: Piast Gliwice trifft auf Wisla Krakau. Direkt im Anschluss geht es weiter mit dem Spiel Legia Warschau gegen Lech Posen.

Darüber hinaus werden auch in der portugiesischen Liga NOS wieder die Bälle rollen. Am 3.6. sendet Sportdigital Fussball ab 22.10 Uhr live die Partie FC Famalicao gegen den FC Porto. Einen Tag später treffen ab 20.10 Uhr Benfica Lissabon auf CD Tondela und Guimaraes auf Sporting Lissabon. Im Juni soll die portugiesische Liga dann fast ausschließlich unter der Woche spielen. Laut Sportdigital Fussball gebe es somit ausreichend Live-Fußball zum Feierabend.

Sportdigital Fussball ist in den Pay-TV Paketen der digitalen Satelliten-, Kabel- und IPTV-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu empfangen. Darunter Vodafone, Sky, Telekom Entertain, Magenta AT, Zattoo+, UPC cablecom und Amazon Channels.