„Sportschau Thema“: Ist die Bundesliga nur noch Mittelmaß?

Die ARD-Sporttalkrunde diskutiert am späten Abend direkt im Anschluss an die Bundesliga-Zusammenfassungen das Niveau der Beletage des deutschen Fußballs.

Jessy Wellmer übernimmt diesen Dienstagabend um 23.45 Uhr den Sportschau-Staffelstab von Matthias Opdenhövel, der zuvor die Zusammenfassungen der vier Bundesliga-Spiele des Tages präsentieren wird. Wellmer und ihre Gäste bleiben denn auch direkt beim Thema.

Spitzenprodukt oder Mittelmaß, lautet die Frage, die bei „Sportschau Thema“ dieses Mal diskutiert wird. Im Studio sind der ehemalige DFL-Boss Andreas Rettig, der als Manager und Geschäftsführer auch in Freiburg, Augsburg, Köln und bei St. Pauli tätig gewesen ist, „Bild“-Chefkolumnist Alfred Draxler, Helen Breit, Vorstandsmitglied in der bundesweiten Fanvertretung „Unsere Kurve“, und Marco Klewenhagen, der jährlich Europas größte Sportbusiness-Messe organisiert und Insider-Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung der Liga hat.