TV- und Streaming-Adventskalender: Tür 5

Bald ist Weihnachten: Eine Auswahl von meist neuen Filmen oder Serien und schönen Klassikern. Was sich lohnt sich im TV und Streaming, um in Stimmung zu kommen – vom 1. bis 24.

Alle Jahre wieder: In der dunklen Jahreszeit wollen sich viele einkuscheln und die Seele mit herzerwärmenden Filmen streicheln lassen. Dabei sorgen die Streaming-Anbieter für reichlich Stoff und Nachschub. Ein Adventskalender mit neuen Weihnachts- oder märchenhaften Produktionen im TV und bei den großen Streamingdiensten – und auch ein paar älteren wirklich guten Weihnachtsfilmen.

Tür 5: (Weihnachts-)Comeback von Lindsay Lohan

Romantische Weihnachtsfilme (Christmas Romcoms) mit Liebe, Schneefall und Kitsch sind beliebt. 2022 ist Lindsay Lohan neu in „Falling for Christmas“ zu sehen (seit 10. November bei Netflix). Als Millionärstochter und Hotelerbin Sierra Belmont verliebt sie sich nach einem Skiunfall mit Gedächtnisverlust in den Betreiber einer kleinen Berg-Herberge, den Witwer Jake (Chord Overstreet).

Tür 4: „The Guardians of the Galaxy Holiday Special“

Zu Weihnachten 2022 macht Marvel allen Fans ein besonderes Geschenk. In „The Guardians of the Galaxy Holiday Special“ (seit 25. November bei Disney+) suchen die Guardians nach einem geeigneten Weihnachtsgeschenk für ihren Anführer Peter Quill.

Tür 3: „Das Wunder von Manhattan“

Heute zeigt Vox um 20.15 Uhr das 1994-Remake des Klassikers von 1947: „Das Wunder von Manhattan“ mit Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Mara Wilson und Dylan McDermott. Es geht um einen New Yorker Kaufhausweihnachtsmann, der behauptet, der echte Weihnachtsmann zu sein. Den Film gibt es natürlich auch in der Flatrate von Disney+.

Tür 2: „Scrooge: Ein Weihnachtsmusical“ bei Netflix

„A Christmal Carol“ von Charles Dickens ist ein Klassiker unter den Weihnachtserzählungen und eine läuternde Geistergeschichte. Netflix hat ab 2. Dezember den neuen Animationsfilm „Scrooge: Ein Weihnachtsmusical“ im Programm.

Tür 1: Adventskalender-Serie bei RTL+

RTL+ bringt nach eigenen Angaben „die erste deutschsprachige Adventskalenderserie überhaupt“. „Vom 1. bis 24. Dezember können die Streamer auf RTL+ jeden Tag ein „Türchen“ öffnen“. Die Folgen mit Paula Kalenberg dauern 8 bis 12 Minuten. Die Heiligabend-Folge hat dann etwa 30 Minuten. Die Serie entstand nach einem Konzept des Headautors Richard Kropf („Kleo“, „4 Blocks“).

