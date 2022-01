Sturm auf das Kapitol: Heute Sondersendungen bei ARD und Welt zum Jahrestag

Anzeige

„Sturm auf das Kapitol“ auf allen Kanälen: Auf dem Nachrichtensender Welt läuft unter dem prägnanten Titel ein Sonderprogramm, das Erste zeigt derweil einen gleichnamigen dokumentarischen Politthriller. Der Teufel liegt dabei aber nicht nur heute Abend im Detail.

Das ARD-Programm „Sturm auf das Kapitol – Der Angriff auf die US-Demokratie“ ist ein actiongeladener Politthriller mit dokumentarischen Zügen. Der Film beleuchtet dabei verschiedene Facetten eines der schockierendsten Momente in der Zeitgeschichte der USA. Er entstand in Zusammenarbeit von HBO, BBC sowie des SWR und wird heute um 22.15 Uhr im Ersten gezeigt. Danach ist er in der ARD Mediathek verfügbar.

Sowohl ARD als auch Welt zeigen „Sturm auf das Kapitol“

Nachrichtensender Welt zeigt am heutigen Donnerstag ab 20.05 Uhr eine Sondersendung anlässlich des ersten Jahrestags und im Anschluss um 22.05 Uhr eine Dokumentation, die wiederum den Namen „Sturm auf das Kapitol“ trägt. In diesem Fall handelt es sich um eine Ko-Produktion aus den USA und Großbritannien. Aus Washington berichtet US-Studiochef Steffen Schwarzkopf, im Welt-Nachrichtenstudio in Berlin moderieren Chefredakteur Jan Philipp Burgard und Alexander Siemon die Sondersendung.

Übrigens: Eine Reportage mit dem nur marginal anders lautenden Titel „Sturm aufs Kapitol“ (Bild) lief an diesem Dienstag auch auf dem Kultursender Arte. Dieser Film ist online aktuell noch nachzuschauen.