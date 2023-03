Beliebtes „Tatort“-Duo denkt über Ende nach

Anzeige

Erneut erreichten Thiel und Boerne vom Münster-„Tatort“ am Sonntag eine hervorragende Einschaltquote. Ein weiteres beliebtes Ermittler-Duo könnte jedoch bald vorm Aus stehen.

Das Münchner „Tatort“-Duo denkt über sein Ende nach. Noch gebe es keine konkreten Pläne, sagten die Schauspieler Miroslav Nemec (68) und Udo Wachtveitl (64) in einem Doppelinterview der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag).

Münchner „Tatort“-Duo Batic und Leitmayr ist in die Jahre gekommen

„Andererseits muss man auch sagen: Wir sind ja keine 30 mehr“, meinte Wachtveitl alias TV-Kommissar Franz Leitmayr. „Und irgendwann taucht am Firmament die Frage auf, wie lange wir noch über Zäune springen wollen…“.

Nemec pflichtet bei: „Der Udo hat Recht: Ewig geht das nicht mehr“. Mit einem Serientod als „Tatort“-Finale könne er aber wenig anfangen. „Wir sind ja zu zweit, da muss man auch überlegen: Soll einer sterben, beide oder sollen beide weiterleben? Also ich lebe lieber“, betonte der Ivo-Batic-Darsteller.

Serientod keine Option, wenn es nach Nemec geht

Die beiden sind seit 1991 in der ARD-Krimireihe zu sehen. Der nächster „Tatort“ mit dem Münchner Ermittler-Duo läuft am kommenden Sonntag (12. März) im Ersten, mit Fußball-Star Joshua Kimmich in einer Mini-Rolle (DIGITAL FERNSEHEN berichtete: Auf den Spuren von Berti Vogts – Joshua Kimmich spielt im „Tatort“ mit). (dpa/bey)

