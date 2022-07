Tele 5, Kabel Eins und das ZDF feiern Schwarzeneggers 75.

Anzeige

Am kommenden Samstag (30. Juli) ist der 75. Geburtstag von Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger. Der gebürtige Österreicher wurde als Bodybuilder berühmt, dann aber auch zum Filmstar und Politiker in den USA – ein Weltstar. Anlässlich seines Geburtstages zeigen einige deutsche Fernsehsender Filme und Dokus.

Tele5 zum Beispiel sendet am Samstag ab 20.15 Uhr erst „Der City Hai“ von 1986 und dann „Vendetta – Alles was ihm blieb war Rache“ aus dem Jahr 2017. Das ZDF strahlt in der Nacht zum 31. Juli dann die fast 30 Jahre alte Actionparodie „Last Action Hero“ aus (1.50 Uhr).

Auch Kabel eins feiert den 75. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger mit Filmen und einer Doku. So zeigt der Sender am 1. August erst den Science-Fiction-Actionfilm „Total Recall – Die totale Erinnerung“ von 1990 (20.15 Uhr), dann die Doku „Die Arnold Schwarzenegger Story“ (22.40 Uhr) und schließlich den Klassiker „Terminator“ (23.45 Uhr) aus dem Jahr 1984, in dem Schwarzenegger einen Androiden (im Film als Cyborg bezeichnet) mimt.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Vortag: „Animationsserie mit Schwarzenegger startet„.

Bild: ArnoldSchwarzenegger, Fotograf: Miljøstiftelsen ZERO, Bildlizenz CC BY 2.0

