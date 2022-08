„Terra Xpress“ mit Lena Ganschow heute im ZDF

Anzeige

Vom Bodensee über die Alpen bis zur Nordseeküste führt die dreiwteilige Sommerreihe von „Terra Xpress“. Moderatorin Lena Ganschow erkundet heute im ZDF die „Faszination Bodensee – Leben am Wasser“.

Anzeige

Die „Terra Xpress“-Sendung „Faszination Bodensee“ wird heute im ZDF um 18.30 Uhr ausgestrahlt. In der Woche darauf, am Sonntag, den 4. September, um 18.30 Uhr, beleuchtet „Terra Xpress“ die „Faszination Alpen – Zerbrechliches Paradies“. Und zum Abschluss der dreiteiligen ZDF-Reihe zieht es Lena Ganschow am Sonntag, den 11. September, um 18.30 Uhr, ins „Abenteuer Nordsee – Mit den Seennotrettern im Einsatz“. In der ZDF-Mediathek stehen die Sommer-Reportagen von „Terra Xpress“ jeweils einen Tag vor dem ZDF-Sendetermin bereit – an den Samstagen, 27. August, 3. und 10. September, ab 18.30 Uhr.

Am Bodensee besucht Lena Ganschow die jüngste Kapitänin auf dem drittgrößten Binnensee Mitteleuropas. Die 20-jährige Tanja Held war schon als Dreijährige mit auf Törn. Als ihre Eltern einen eigenen Ausflugs-Schiffsbetrieb in Überlingen gründeten, war für Tanja Held klar, dass auch sie das Schifferpatent macht. Lena Ganschow ist zudem mit dem Zeppelin über dem Bodensee unterwegs und schildert, wie der Vater der Luftschifffahrt, Ferdinand Graf von Zeppelin, in der Bodenseebucht von Manzell in einer auf Pontons schwimmenden Halle das erste Zeppelin-Luftschiff erbaute – am 2. Juli 1900 wurde der erste Flug über den See realisiert.

Terra Xpress läuft immer an den kommenden Sonntagen im ZDF

Die Alpen, die größte Gebirgskette in Zentraleuropa, bilden ein zerbrechliches Paradies – der Klimawandel wirkt sich dort stärker aus als im globalen Mittel. Lena Ganschow erkundet in der zweiten Folge der „Terra Xpress“-Sommerreihe unter anderem die größte Eishöhle der Welt – die Eisriesenwelt im Tennengebirge im österreichischen Bundesland Salzburg. Diese erstreckt sich in einer Höhe von mehr als 1650 Meter über insgesamt 42 Kilometer. Außerdem können die Zuschauer miterleben, wie die Schweizer Sängerin Beatrice Egli das Matterhorn besteigt, mit 4478 Metern einer der höchsten Berge der Alpen.

Maritime Abenteuer hält die dritte Folge der „Terra Xpress“-Sommerreihe bereit: Lena Ganschow begleitet einen Einsatz auf dem Seenotrettungskreuzer „Anneliese Kramer“, der in Cuxhaven stationiert ist. Die Aufgabe der Mannschaft: Rund um die Uhr und bei jedem Wetter Schiffbrüchige aus Seenot retten, Menschen aus Gefahren befreien sowie Verletzte und Kranke versorgen. Seit bald 160 Jahren sind Seenortretter in den Gebieten der Nord- und Ostsee für den Such- und Rettungsdienst im Einsatz.

Quelle: ZDF

Bildquelle: Terra X Sommereihe: ZDF