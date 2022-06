„The Equalizer“ Staffel zwei startet heute bei Sky One

Anzeige

Sky One startet diesen Montag in die zweite Staffel von „The Equalizer“. Auf Abruf kann man sich auch die bisher schon gezeigten Folgen nochmal anschauen.

Eigentlich wollte sich Rächerin McCall (Queen Latifah) zur Ruhe setzen – doch dann soll sie eine entflohene Bankräuber-Gang finden: Staffel zwei der Action-Crime-Serie “ The Equalizer“ ist ab 20. Juni immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One zu sehen. Parallel dazu sind die jeweiligen Episoden auf Wow und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Staffel eins ist ebenfalls abrufbar.

Über „The Equalizer“:

McCall (Queen Latifah) steht kurz davor, ihre Arbeit als Equalizer an den Nagel zu hängen. Da braucht Detective Dante (Tory Kittles) ihre Unterstützung in einem neuen Fall: Sie müssen eine spurlos verschwundene Bankräuber-Gang finden. Bei der Suche nach einem vermissten Diplomatensohn gerät McCall außerdem ins Visier eines skrupellosen ausländischen Geheimdienstes. Währenddessen hat es sich Dantes neuer Kollege zur Aufgabe gemacht, die Identität der mysteriösen Rächerin herauszufinden: Fliegt McCalls Tarnung bald auf?

Diese Queen ist ein echter Tausendsassa: Latifah kann nicht nur singen („Chicago“), Gas geben („New York Taxi“) und witzig sein („22 Jump Street“), sie beherrscht auch das Actionkrimi-Genre. In der Serie „The Equalizer“ schlüpft Musikerin und Schauspielerin Queen Latifah in die Rolle der topfitten Ex-CIA-Agentin Robyn McCall. Von 1985 bis 1989 gab der Brite Edward Woodward den „Equalizer“. Als Robert McCall setzte er sich in vier Staffeln für die Schwachen ein. 2014 und 2018 trat Denzel Washington in zwei Kinoabenteuern in Woodwards Fußstapfen.

Ausstrahlungstermine:

Ab 20. Juni 2022 immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One. Parallel dazu auch auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf. Wöchentliche Ausstrahlung, wahlweise im Original oder auf Deutsch. Staffel eins ebenfalls auf Abruf verfügbar..

