„The Equalizer“: VoxUp heute mal mit einer Free-TV-Premiere

Queen Latifah gibt in „The Equalizer“ einen Schutzengel in New York. Ab sofort auch im Free-TV.

Die neue Version von „The Equalizer“ gibt es bereits sein einiger Zeit im Pay-TV bei Sky (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun folgt mit VoxUp auch der Start im frei empfangbaren Fernsehen. Das Original der Serie stammt aus den 80er-Jahren. Damals hieß der vom britischen Schauspieler Edward Woodward gespielte CIA-Agent Robert McCall. Queen Latifa interpretiert die Rolle unter dem Namen Robyn McCall.

Sie ist ehemalige CIA-Agentin und setzt sie ihre Fähigkeiten ein, um Menschen zu helfen, denen sonst niemand helfen würde. Das passiert in der heutigen erste Folge (22.05 Uhr) ist Robyn nach ihrer Tätigkeit beim Geheimdienst dabei, sich in ihrem neuen zivilen Leben einzufinden, als sie auf das Schicksal von Jewel aufmerksam wird. Die Teenagerin wird beschuldigt, einen Mord begangen zu haben und ist auf der Flucht. Bei der Hilfe für Jewel kann Robyn auf alte Weggefährten zählen.

Die zweite Episode folgt direkt ab 23 Uhr. Darin startet McCalleinen Aufruf im Internet. Kurz darauf meldet sich eine Mutter bei ihr, deren Sohn von Menschenhändlern entführt wurde. Sie fordern von der Frau vertrauliche Informationen von ihrem Arbeitgeber – einem Agenten des FBI. Liefert sie das Material nicht, wird der Junge sterben. McCall erklärt sich bereit, der verzweifelten Mutter zu helfen. Zugleich soll Tante Vi aufdecken, welches Geheimnis Delilah mit sich trägt.

Bei Sky ist „The Equalizer“ bereits in der zweiten Staffel angekommen (DF-Bericht hierzu). Aktuell läuft die Serie dort bei Sky Replay.

