„The lucky Tenor“: Das Leben des Opern-Weltstars José Carreras heute als Doku

Zum Geburtstag würdigt die ARD den engagierten Weltstar mit der TV-Dokumentation „The lucky Tenor – 75 Jahre José Carreras“.

Am heutigen Sonntag, den 5. Dezember, um 23.35 Uhr wird diese erstmals ausgestrahlt. Anschließend ist „The lucky Tenor“ auch in der Mediathek abrufbar.

Am 16. Dezember wird die 27. José Carreras Gala wird dann wieder in der Media City Leipzig stattfinden und live ab 20.15 Uhr im MDR übertragen. Aufgrund der Coronapandemie allerdings ohne Publikum im Saal. Wie im Vorjahr führt Stifter und Weltstar José Carreras bei Deutschlands emotionalster Benefiz-Gala gemeinsam mit „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner und ARD-Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig durch den Abend. Zugesagt haben (in alphabetischer Reihenfolge) David Garrett, Stefanie Heinzmann, Roland Kaiser, Maite Kelly, Michael Patrick Kelly, der Dresdner Kreuzchor, Sebastian Krumbiegel, Leony, Revolverheld und Santiano.

Am Spendenpanel werden außerdem folgende Stars den Kampf für den guten Zweck unterstützen: Dr. Felix Brych, Bülent Ceylan, Rebecca Immanuel, Wendy Güntensperger, Dieter Hallervorden, Peter Hardenacke, Matthias Killing, Nele Kiper, Ina Paule Klink, Chris Löwe, Robert Lohr, Stephanie Müller-Spirra, Franziska Schenk, Axel Schulz, Jürgen Tonkel, Kati Wilhelm, Marie Zielcke und Aglaia Zyskowitz.

Ferner veröffentlicht die José Carreras Leukämie-Stiftung auf ihrer Website zu seinem Geburtstag eine aktualisierte Seite zu „Unser Stifter José Carreras.“

Quelle: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung