„The Masked Singer“: Carolin Kebekus am Wochenende mit dabei

Carolin Kebekus wird am Samstag das Rateteam von „The Masked Singer“ unterstützen und sorgt damit für Verwirrung.

Carolin Kebekus unterstützt in der dritten Live-Show am Samstag Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam, kündigte ProSieben am Donnerstag an. Für besondere Verwirrung könnte daher folgende Tatsache sorgen: Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer vermuten laut Sender die Komikerin unter dem Zebra, dem Ork oder dem Seestern.

Start ist am Samstag zur Primetime um 20.15 Uhr. Moderator Matthias Opdenhövel führt auch an diesem Wochenende wieder durch den musikalischen Abend. Vergangene Woche war Opdenhövel zu der Show zurückgekehrt, nachdem er zuvor eine Corona-bedingte Pause einlegen musste (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Neben der Live-Ausstrahlung auf ProSieben kann man die Musik-Rate-Sendung am Samstagabend parallel auch über Joyn streamen. Weitere Informationen zur Sendung findet man auf der „The Masked Singer“-Seite von ProSieben.

Quelle: ProSieben/ Redaktion: JN