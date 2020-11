„The Masked Singer“-Halbfinale schon am Montag auf ProSieben

Anzeige

Bereits am Montag, nicht wie sonst am Dienstag, ist „The Masked Singer“ wieder auf Sendung bei ProSieben. Noch im Rennen sind das Alien, der Anubis, das Skelett, die Katze, das Nilpferd und die Erdmännchen.

Dienstags-Rätsel am Montag: ProSieben feiert das „The Masked Singer“-Halbfinale bereits einen Tag früher – am Montag, den 16. November. Von den verbliebenen sechs Teilnehmern schaffen es nur fünf ins Finale. Das Alien, der Anubis, die Erdmännchen, die Katze, das Nilpferd und das Skelett – bei einem soll am Montag die Maske fallen.

Über die ProSieben-App können die Zuschauer ihre Lieblingsmaske wählen und Tipps abgeben, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten. Ganze 74,1 Prozent der ProSieben-App-Nutzer vermuten Sarah Lombardi unter dem Skelett und „Bild“ will bereits wissen, dass diese Annahme stimmt. Die Sängerin selbst sagte dazu: „‚The Masked Singer‘ ist eine tolle Show, die ich gerne verfolge. Das Skelett singt toll! Dass ich darunter vermutet werde, freut mich natürlich. Ich könnte mir gut vorstellen, auch mal an der Show teilzunehmen.“ Ob Bluff oder richtiger Tipp, das werden die Zuschauer erst sehen, sobald die Maske gefallen ist.

Auch Mandy Capristo und Helene Fischer liegen bei den Fans hoch im Kurs. Rateteam-Mitglied Bülent Ceylan tippte ebenso auf die beiden Sängerinnen. Neben Sonja Zietlow soll auch Rea Garvey als Gast im Rateteam im Halbfinale dabei sein. Matthias Opdenhövel moderiert die Sendung.

„Late Night Berlin“ am Montag live mit „Masked Singer“-Special

Im Anschluss an das „The Masked Singer“-Halbfinale meldet sich dann Klaas Heufer-Umlauf live mit einem großen #MaskedSinger-Special bei „Late Night Berlin“ – inklusive erstem Interview mit dem Demaskierten und neuen Indizien.

Das Halbfinale von „The Masked Singer“ läuft am Montag, 16. November, ab 20.15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn. Das Live-Finale mit allen Enthüllungen der letzten Masken soll wieder wie üblich am Dienstag, 24. November, stattfinden.