Sky Cinema zeigt nach „Wonder Woman 1984“, „Zack Snyder’s Justice League“ und „Wrong Turn“ mit „They Want Me Dead“ einen weiteren Kinofilm direkt als TV-Premiere. Der Actionstreifen ist ab heute verfügbar.

Ab dem heutigen dritten Juni zeigt Sky den von Warner produzierten Film „They Want Me Dead“ als TV-Premiere. Der Film ist ab sofort zum Streamen via Sky Ticket verfügbar. Morgen, am vierten Juni, gibt es den Film auch linear bei Sky Cinema Premieren HD zu sehen. Der erste Ausstrahlungstermin ist dabei zur Primetime um 20.15 Uhr.

Hauptdarstellerin Angelina Jolie, zum Beispiel bekannt in der Rolle der „Tomb Raider“ Lara Croft, spielt in dem starbesetzten Thriller das Mitglied einer Feuerwehr-Eliteeinheit, die einem Jungen bei der Flucht vor Killern hilft. Dabei muss sie den Jungen nicht nur vor den Killern, sondern auch vor Gewitterstürmen und verheerenden Waldbränden beschützen.

Bei „They Want Me Dead“ führte der oft gelobte Taylor Sheridan Regie, der auch das Drehbuch schrieb. Der Texaner ist unter anderem für seine Arbeit an den „Sicario“-Filmen und dem Krimi „Wind River“ bekannt. Neben Angelina Jolie spielen Nicolas Hoult (bekannt aus „Mad Max: Fury Road“), Aiden Gillen („Game of Thrones“), Jon Bernthal („Marvel’s The Punisher“) und Tyler Perry („Vice – Der zweite Mann“).

