Trump-Satire „Our Cartoon President“ kehrt mit zweiter Staffel zu Sky zurück

Drei Jahre Trump bieten genügend Stoff für zwei Staffeln. Das haben sich wohl auch die Serienmacher Chris Licht und US-Talkmaster Stephen Colbert gedacht.

„Our Cartoon President“ ist zurück bei Sky Atlantic. Knapp anderthalb Jahre nach der Deutschland-Premiere sind wieder genügend Absurditäten und Skandale geschehen, als dass man nicht mit einer zweiten Staffel der Trump-Satire nachlegen könnte.

Beispielsweise ruft der Präsident in der ersten Folge der neuen Staffel den Nationalen Notstand aus – um seinen Trump Tower in Moskau zu bauen. Sky präsentiert die zehn neuen Episoden ab 17. Dezember immer dienstags ab 22.30 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.

„Our Cartoon President“ wird in der Englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln ausgestrahlt. Staffel eins ist ebenfalls auf Abruf verfügbar.