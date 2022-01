UHD-Doppelpack aus der Premier League heute bei Sky

Anzeige

Sky zeigt heute gleich zwei Spiele aus der Premier League in UHD. Mit dabei: Die deutschen (Welt-)Trainer Thomas Tuchel und Jürgen Klopp.

Auf den frisch gekürten Welttrainer Thomas Tuchel und seine Blues wartet im Derby am Wochenende eine keineswegs leichte Aufgabe. Tottenham Hotspur, derzeit zwei Plätze hinter Chelsea auf Rang fünf, ist ab 14.50 Uhr an der Stamford Bridge zu Gast und hat mit der Tuchel-Elf noch eine Rechnung offen. Vor nicht einmal zwei Wochen sind die Spurs im Halbfinale des League Cups gegen Chelsea ausgeschieden.

Ab 17 Uhr kommentieren Sky Experte Rene Adler und Florian Schmidt-Sommerfeld am Sonntag das „Match of the Week“ auf Sky Sport 1. Zuvor überträgt Sky die Partie zwischen Crystal Palace und dem FC Liverpool ab 14.50 Uhr live. Das Match – ebenso wie Chelsea gegen Tottenham – können Sky-Q-Kunden zusätzlich in UHD genießen.

Bis mindestens 2025 erstklassiger englischer Fußball

Sky Deutschland bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Deutschland. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.

Die Premier League am Sonntag bei Sky:

14.50 Uhr: Crystal Palace – FC Liverpool live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

14.50 Uhr: FC Arsenal – FC Burnley live auf Sky Sport 6

17.20 Uhr: FC Chelsea – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

19.30 Uhr: „What a strike!“ – die Highlight-Show live auf Sky Sport 1

22.00 Uhr: Leicester City – Brighton & Hove Albion zeitversetzt auf Sky Sport 2

Quelle: Sky Deutschland

