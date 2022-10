US-Thriller „The Informer“ heute als Free-TV-Premiere im Montagskino

Anzeige

Im ZDF-Montagskino gibt es heute mit „The Informer“ wieder eine Free-TV-Premiere zu sehen. Regisseur Andrea Di Stefano versammelte für seinen Spielfilm einen namhaften Cast:

Hauptdarsteller Joel Kinnaman konnte durch seine Leistung in der Krimiserie „The Killing“ überzeugen, sodass er daraufhin in großen Kinoproduktionen wie „RoboCop“ oder „Suicide Squad“ besetzt wurde. Die Britin Rosamund Pike und ihr Landsmann Clive Owen gehören bereits seit vielen Jahren zur ersten Schauspielriege in Hollywood.

In weiteren Rollen sind Ana de Armas („Blade Runner 2049“, „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“) sowie der US-Rapper Common zu sehen.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel über das Jubiläumskonzert „The Sound of 007“ und das aktuelle Bond-Filme-Angebot bei Prime“.

Der Ex-Häftling Pete Koslow wird als FBI-Informant in die New Yorker Drogenmafia eingeschleust, um die Machenschaften eines berüchtigten Gangsterbosses auffliegen zu lassen.

Darum geht es in „The Informer“

Allerdings geht der Plan schief: Seine Auftraggeber vom FBI lassen ihn im Stich, und Pete wandert als vermeintlicher Täter in ein Hochsicherheitsgefängnis. Der einzige Ausweg besteht nun darin, an diesem gefährlichen Ort einen Drogendeal für die Mafia einzufädeln.

Der Thriller basiert auf einem Roman des schwedischen Schriftstellerduos Anders Roslund und Börge Hellström. Das ZDF zeigt „The Informer“ heute ab 22.15 Uhr als Free-TV-Premiere im Rahmen seiner aktuellen Montagskino-Reihe.

