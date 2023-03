Vergessene SciFi Perlen: „Serenity – Flucht in neue Welten“

Anzeige

Wem die Serie „Firefly“ etwas sagt, wird wohl auch an dem Film „Serenity – Flucht in neue Welten“ nicht vorbei kommen. Das Sci-Fi-Abenteuer ist auch im Free-TV zu sehen.

Als die 2002er Sci-Fi-Serie „Firefly – Der Aufbruch der Serenity“ schon vor Abschluss der ersten Staffel wegen zu niedriger Einschaltquoten abgesetzt wurde, waren die Fans frustriert. Sollten sie nie erfahren, wie die Geschichte um Captain Malcolm Reynolds (Nathan Fillion), seine Crew und das außergewöhnliche Mädchen River (Summer Glau) ausgeht?

Da sich „Firefly“ später im DVD-Bereich aber gut verkaufte, gelang es Schöpfer Joss Whedon, eine Kinofortsetzung auf die Beine zu stellen, die 2005 erschien und die Geschichte zu einem Ende brachte – dieser Film nennt sich „Serenity – Flucht in neue Welten“.

„Serenity“ heute um 20.15 Uhr bei Nitro

Auch heute noch genießt die Serie „Firefly – Der Aufbruch der Serenity“ Kultstatus und gewinnt regelmäßig neue Fans dazu. Daher soll die erste und so früh abgesetzte Staffel hier bei DIGITAL FERNSEHEN demnächst auch nochmal ausführlich als vergessene Sci-Fi-Perle besprochen werden. In diesem Artikel steht allerdings jener Kinofilm von 2005 im Mittelpunkt, der als offizieller Teil des Kanons direkt an die Serie anknüpft.

©RTL – Die Serenity ist das Raumschiff von Captain Reynolds und seiner Crew und kann ebenfalls als wichtiger Charakter der Serie und des Films verstanden werden

Für Kenner und Liebhaber von „Firefly“ war das verspätete Serienfinale in Kinoform also ein Segen. Dass der Film überhaupt umgesetzt wurde, ist zudem für die sonstigen Wege der Film- und Serien-Branche eher ungewöhnlich. Am Mittwoch, den 15. März, läuft „Serenity – Flucht in neue Welten“ in voller länger im Free TV auf Nitro um 20.15 Uhr.

„Serenity“ spielt 500 Jahre in der Zukunft

Wie die Serie „Firefly“ ist auch der Film „Serenity“ um das Jahr 2507 angesiedelt. Die Welt hat sich grundlegend verändert. Die Erde, von jahrhundertelanger Industrialisierung verseucht und ausgebeutet, wurde aufgegeben. Die überlebenden Menschen haben Zuflucht in einem anderen Sonnensystem auf verschiedenen Planeten gefunden. Brutal beherrscht werden diese von der so genannten Allianz, einer nahezu übermächtigen Koalition.

©RTL – Mit kleinen Transportaufträgen und Gaunereien hält sich die Crew der Serenity über Wasser

Am äußersten Rand der von den Menschen kolonialisierten Galaxie durchstreift die Besatzung des heruntergekommenen Raumfrachters „Serenity“ die neuen Welten – angeführt von Captain Malcolm Reynolds. Gemeinsam mit seiner Crew verdient sich der desillusionierte Veteran seinen Lebensunterhalt mit kleinen Gesetzesübertretungen sowie dem Transport von Passagieren und Fracht. Keiner von ihnen ist ein Anhänger der Allianz und so versuchen sie möglichst unauffällig, an den Rändern des Universums ihren Geschäften nachzugehen.

Das Serienfinale in Filmform

Doch als Malcolm einen jungen Arzt und seine offenbar labile und mit telepathischen Kräften ausgestattete Schwester mit an Bord nimmt, lässt er sich auf mehr ein, als er ahnt. Die beiden Passagiere sind offensichtlich auf der Flucht vor der Allianz. Diese schreckt vor nichts zurück, um die junge Frau in ihre Fänge zu bekommen. Denn sie birgt ein dunkles Geheimnis.

©RTL – Simon (Sean Maher) und seine Schwester River (Summer Glau) wollten sich anfangs mit Hilfe der Serenity vor der Allianz verstecken, sind nun aber fester Teil der Crew geworden

Doch auch die Reavers, eine Gruppe kannibalistischer Wilder, die sich am Rande des Weltalls herumtreibt, nehmen Kurs auf die Serenity und ihre geheimnisvolle Fracht. Plötzlich steckt die Besatzung mitten in einer gnadenlosen Auseinandersetzung mit der scheinbar unbezwingbaren militärischen Macht der Allianz und den blutrünstigen Kreaturen. Doch die größte Gefahr lauert anscheinend an Bord der Serenity selbst…

