„Verstehen Sie Spaß“ lädt heute zum Sommerfest

Anzeige

Im Sommerfest von „Verstehen Sie Spaß“ wird Barbara Schöneberger auf die Highlights der vergangenen Jahre zurückblicken.

Anzeige

Rund 20 der lustigsten Filme der versteckten Kamera aus den vergangenen Jahren und unvergessene Klassiker sollen in der Show am Samstagabend gezeigt werden, kündigte der SWR im Vorfeld an. Start ist um 20.15 Uhr im Ersten und im ORF. Im Anschluss kann man die neue Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß“ dann ein Jahr lang in der ARD Mediathek abrufen.

Diverse prominente Gäste werden dabei als Lockvögel und Reingelegte zu sehen sein, wie man der Programmankündigung weiterhin entnehmen kann. So zeigt das „Verstehen Sie Spaß“-Sommerfest unter anderem Clips mit Tahnee, Isabel Varell, den Pahde-Zwillingen und Moderatorin Baraba Schöneberger persönlich.

Quelle: SWR-Das Erste