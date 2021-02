Wann und wo die Biathlon-WM im TV zu sehen ist

Anzeige

Biathlon-Fans können sich auf eine umfangreiche TV-Berichterstattung von der Weltmeisterschaft in Pokljuka auf insgesamt drei Sendern freuen.

ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen. In der ersten WM-Woche ist die ARD an der Reihe, in der zweiten übernimmt das ZDF am Mittwoch. Hier eine genaue Auflistung, wie die Sender die Übertragungen von der Biathlon-WM aufteilen. Eurosport sendet hingegen durchgängig.

Das Erste beginnt am Mittwoch ab 15 Uhr mit der Übertragung der Mixed-Staffel und setzt dabei auf sein eingespieltes Team. Michael Antwerpes ist der Moderator des Ersten, Reporter sind Wilfried Hark und Christian Dexne. Als Expertin im Einsatz ist Magdalena Neuner. Produziert werden die Sendungen in Berlin beim RBB.

Reporter beim Zweiten ist Christoph Hamm, unterstützt von Herbert Fritzenwenger. Moderator ist Alexander Ruda, als Experte ist Sven Fischer im Einsatz. Laura Dahlmeier fehlt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), weil sie laut ZDF Prüfungen für ihr Studium an der Universität München absolvieren muss.

Parallel sind alle WM-Rennen bei Eurosport zu sehen. Kommentator des ebenfalls kostenfrei zu empfangenden Spartensenders ist Sigi Heinrich.

Deutsche Medaillenchancen bei der Biathlon-WM

Bei den Frauen hat vor allem Franziska Preuß Medaillenchancen. Die 26-Jährige zeigte seit Jahresbeginn starke Form und löste Herrmann als Nummer eins im Team ab. Während die Sächsin nicht ganz in Topform war, könnte Preuß zur Medaillensammlerin werden. Auch die Frauenstaffel gehört nach dem Sieg in Oberhof zu den Favoriten. Bei den Männern ist Olympiasieger Peiffer vorne zu erwarten. Der Harzer schaffte im Massenstart bislang den einzigen Einzelsieg für die DSV-Skijäger in diesem Winter. Auch Erik Lesser und Benedikt Doll könnten für Überraschungen sorgen.

Ziel bei der Biathlon-WM sind laut Sportdirektor Bernd Eisenbichler vier bis fünf Medaillen.