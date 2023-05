„Wendehammer“ Staffel 2: ZDF zeigt sechs neue Folgen

Anzeige

Im Sommer kehrt die ZDF-Dramedy „Wendehammer“ mit einer zweiten Staffel zurück. Noch vor TV-Ausstrahlung ist die Serie in der Mediathek verfügbar.

Insgesamt sechs neue Folgen umfasst die zweite Staffel von „Wendehammer“, die zugleich die Rückkehr der Hauptdarstellerinnen Meike Droste, Susan Hoecke, Friederike Linke und Elmira Rafizadeh verspricht. Alice Dwyer soll für einen kurzen Gastauftritt zurückkehren, während Claudia Rieschel und Daniel Drewes als neue Gesichter zur Besetzung hinzustoßen, wie Constantin Film ankündigte.

Das ZDF wird die zweite Staffel der Dramedy-Serie ab dem 27. Juli immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen. Bereits ab dem 7. Juni 2023 kann man zudem alle Episoden in der ZDF Mediathek streamen.

Darum geht es in „Wendehammer“ Staffel 2

Den Inhalt der Serienfortsetzung beschreibt Constantin Film folgendermaßen:

Freundschaft auf Leben und Tod – für Franziska (Susan Hoecke), Samira (Elmira Rafizadeh), Meike (Meike Droste) und Nadine (Friederike Linke) ist das keine bloße Behauptung, vor allem nicht, wenn es um den Tod anderer Leute geht. Volontärin Mona (Nele Trebs) ist fest davon überzeugt, die Überreste von Hagen Steinert auf dem Grund des Sees zu finden. Das Skelett muss also so schnell wie möglich geborgen werden. Aber wie soll das Freundinnen-Kleeblatt dies schaffen, ohne sich zu verraten?

Und dass, wo für die vier gerade spannende neue Zeiten anbrechen: Meike ist zur Bürgermeisterin gewählt worden – ihre erste Amtstat: Verhindern, dass der Marktplatz in Hagen Steinert-Platz umbenannt wird. Franziska hat ihr Jura-Examen bestanden und will karrieremäßig endlich voll durchstarten als sie feststellt, dass sie schwanger ist. Samira tritt ihre Stelle als Oberärztin an, was die emotionale Spannung zwischen ihr und Dr. Tauber (Marc Ben Puch) nicht leichter macht. Nadine wiederum freut sich: Hannes (Timo Jacobs) hat Landgang und kommt zurück zu ihr in den Wendehammer. Keine von ihnen ahnt, dass ihr Leben durch das Auftauchen eines Unbekannten in Greubstadt gehörig durcheinander gewirbelt werden wird.

